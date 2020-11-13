Съемки нового эпизода сериала «Друзья» перенесли на март 2021 года

Уже почти год идут разговоры о том, что актеры сериала «Друзья» соберутся вместе, чтобы снять еще один эпизод культового ситкома. Однако этот проект постоянно переносится из-за пандемии коронавируса. Его собирались осуществить весной, потом летом, а сейчас появилась информация, что съемки перенесены на март 2021 года. Об этом сообщил в Twitter актер Мэттью Перри.

«Воссоединение «Друзей» перенесено на начало марта. Похоже, у нас впереди напряженный год. И вот как мне это нравится!» — написал он.

Friends reunion being rescheduled for the beginning of March. Looks like we have a busy year coming up. And that's the way I like it! — matthew perry (@MatthewPerry) November 12, 2020

Однако, от актеров сериала, которые придут на знаменательную встречу в свою родную съемочную студию, уже не раз проходила информация, что зрителей ждет не новый эпизод сериала, а большое интервью со звездами. Грубо говоря, Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Дэвид Швиммер и остальные просто вернутся в родные пенаты и вспомнят, как снимали здесь свое душевное шоу. Это, конечно, будет разочарованием для фанатов, потому что простым актерским капустником сейчас никого не удивишь. Те же актрисы из «Друзей» недавно собирались вместе для видео, которое было показано на церемонии вручения «Эмми». Энистон еще тогда пошутила что они живут вместе с 1994-го (год премьеры сериала).

Добавим, что эпизод воссоединения «Друзей» появится на потоковом сервисе HBO Max.