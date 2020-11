Съемки нового эпизода сериала «Друзья» перенесли на март 2021 года

Уже почти год идут разговоры о том, что актеры сериала «Друзья» соберутся вместе, чтобы снять еще один эпизод культового ситкома. Однако этот проект постоянно переносится из-за пандемии коронавируса. Его собирались осуществить весной, потом летом, а сейчас появилась информация, что съемки перенесены на март 2021 года. Об этом сообщил в Twitter актер Мэттью Перри.

Friends reunion being rescheduled for the beginning of March. Looks like we have a busy year coming up. And that's the way I like it!

— matthew perry (@MatthewPerry) November 12, 2020