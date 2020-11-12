«Просто наблюдал за людьми вокруг»: Хабенский рассказал, как собрал образ нового Меглина

В каждом встреченном человеке актер подмечал маленькие странности, из которых потом конструировал своего персонажа в сериале «Метод-2».

Персонаж Константина Хабенского «воскрес» во втором сезоне сериала «Метод». Оказалось, что у Меглина смещенное вправо сердце, поэтому роковой удар в конце первой части его не убил.

Однако гениальный следователь сильно изменился психически. Проблески разума в нем лишь иногда мелькают среди мусора, скопившегося в подсознании. Собрать этот новый образ для актера стало настоящим вызовом.

«Он ведь по-другому реагирует даже на простые вещи: выключатели, лампочки, интернет. Как вот Меглин, например, чувствует интернет? Для работы над ролью я просто наблюдал за людьми вокруг — у всех есть свои особенности, странности. Вот их я и подмечал, чтобы собрать образ «нового» Меглина», — говорит Хабенский.

По его словам, сценарий второго сезона был многократно переписан: киношники искали новые пути развития героев. Константин активно просил создателей сериала уделять каждой истории минимум два эпизода, чтобы усложнить фабулу и лучше раскрыть персонажей.

Результат зрители наблюдают на Первом канале с 8 ноября. По две серии выходят в вечернем эфире Первого канала. Отметим, что после выхода на ТВ серия доступна и на сайте канала в течение недели.

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