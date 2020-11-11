Микки Маус вернулся к истокам: Disney выпустит новый сериал про мышонка и его друзей

10 ноября студия Disney выпустил трейлер нового сериала «Удивительный мир Микки Мауса». Знаменитая команда аниматоров вернулась к старому формату коротких забавных мультфильмов о приключениях знаменитого мышонка и его друзей. Причем,стоит отметить: «хорошо забытое старое» явно отражается и в рисовке. Мультипликаторы не стали делать героев объемными, костюмы в внешность персонажей позаимствованы из середины XX века. Сама рисовка немного угловатая и приближена к комиксам. Впрочем, такой тренд наблюдается у доброй половины современных мультсериалов.

Зрители увидят знакомых с детства Плуто, Дональда Дака, Гуфи, а также «девочек» — Минни Маус и Дейзи Дак.

Новый сериал станет доступен на потоковом сервисе Disney+ с 18 ноября. Эта дата считается днем рождения Микки Мауса.