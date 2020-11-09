На телеканале «Dомашний» состоится премьера нового сезона мелодрамы «Женский доктор»

Канал «Dомашний» анонсировал выход новых серий пятого сезона медицинской мелодрамы «Женский доктор». Создатели обещают, что телезрителей ждет много сюрпризов, неожиданных сюжетных поворотов и, конечно же, любимые персонажи — врачи родильного отделения, в котором разворачиваются самые интересные события.
По-прежнему главный герой акушер-гинеколог Александр Родионов, роль которого исполняет Петр Рыков, будет находиться в центре женского внимания. Вернется ли к нему Наталья Тимченко или сердце доктора покорит другая женщина?
Одна из серий нового сезона «Женского доктора» будет основана на реальных событиях. Создатели сериала нашли удивительную историю спасения новорожденного малыша и готовы поведать о ней поклонникам мелодрамы.
Консультантами этой серии стали специалисты, несколько лет назад сделавшие уникальную операцию, которая сохранила жизнь и здоровье ребенка.
«Нас очень вдохновила эта история, — рассказали в пресс-службе телеканала «Dомашний». — Нашими консультантами стали врачи, проводившие эту операцию, мама малыша Оксана Малюк и ее семья, а также представители благотворительного фонда «Спина бифида», которые каждый день работают с детьми с таким диагнозом».