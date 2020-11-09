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На телеканале «Dомашний» состоится премьера нового сезона мелодрамы «Женский доктор»

Чем удивят сценаристы поклонников сериала на этот раз?

На телеканале «Dомашний» состоится премьера нового сезона мелодрамы «Женский доктор»
Петр Рыков в роли акушера-гинеколога Александра Родионова. Фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Канал «Dомашний» анонсировал выход новых серий пятого сезона медицинской мелодрамы «Женский доктор». Создатели обещают, что телезрителей ждет много сюрпризов, неожиданных сюжетных поворотов и, конечно же, любимые персонажи — врачи родильного отделения, в котором разворачиваются самые интересные события.

По-прежнему главный герой акушер-гинеколог Александр Родионов, роль которого исполняет Петр Рыков, будет находиться в центре женского внимания. Вернется ли к нему Наталья Тимченко или сердце доктора покорит другая женщина?

Дарья Егоркина кадр изфильма
Вернется ли Наталья Тимченко к Александру? Фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Одна из серий нового сезона «Женского доктора» будет основана на реальных событиях. Создатели сериала нашли удивительную историю спасения новорожденного малыша и готовы поведать о ней поклонникам мелодрамы.

Консультантами этой серии стали специалисты, несколько лет назад сделавшие уникальную операцию, которая сохранила жизнь и здоровье ребенка.

«Нас очень вдохновила эта история, — рассказали в пресс-службе телеканала «Dомашний». — Нашими консультантами стали врачи, проводившие эту операцию, мама малыша Оксана Малюк и ее семья, а также представители благотворительного фонда «Спина бифида», которые каждый день работают с детьми с таким диагнозом».

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#Женское здоровьегинекологКанал «Домашний»Петр РыковСериал "Женский доктор"