Вечер с Николаем Васильевичем: «Гоголь» возвращается на экраны страны

Канал ТВ-3 повторит сериал: сначала по будням, а затем в один день.

Самый рейтинговый сериал ТВ-3 возвращается в эфир. С 9 по 19 ноября по будням в 19:30 канал покажет «Гоголя» с Александром Петровым и Олегом Меньшиковым. А затем, 22 числа, состоится воскресный марафон, когда в эфир выйдут все серии сразу.

Напомним, фантастический сериал «Гоголь», повествующий о том, как молодой писатель собирал материал для своих книг, был отмечен премиями ТЭФИ, «Золотой орел», Ассоциации продюсеров кино и телевидения России, а также ряда иностранных фестивалей. Помимо России, картина была показана в кинотеатрах Германии, Великобритании, Испании, Австрии и в ОАЭ.

В «Гоголе» звучат эксклюзивно написанные для него песни Сергея Шнурова, Бориса Гребенщикова, Светланы Лободы и других популярных исполнителей. Во второстепенных ролях снялись Евгений Стычкин, Таисия Вилкова, Юлия Франц, Ян Цапник, Евгений Сытый, Павел Деревянко и Артем Ткаченко.