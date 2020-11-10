Костюмер сериала «Казанова»: «Некоторые костюмы мы искали на «Авито»

Премьера криминальной мелодрамы «Казанова» в эфире Первого канала состоялась 9 ноября. Сюжет перенес зрителей в Москву 1978 года, где появились случаи мошенничества в отношении женщин, которые имеют определенное положение в обществе.

На протяжении всех восьми серий преступник ловко меняет образы, однако все пострадавшие описывают его примерно одинаково – симпатичный мужчина средних лет, который легко втирается в доверие. Сыграл главного героя Антон Хабаров, а женские роли – у Светланы Ходченковой, Екатерины Шпицы, Ирины Пеговой.

«Мы все там немножко жили»

Одна из главных задач создателей сериала – передать колорит того времени, которого добиваются не только за счет внешних составляющих – общественный транспорт, улицы, архитектурные решения, но и за счет нарядов и аксессуаров героев.

Над «Казановой» работала художник по костюмам Анна Смехова. Она и рассказала порталу Teleprogramma.pro, как удалось добиться реалистичного исторического эффекта.

— На какие источники вы опирались при создании образов?

— Мы все там немножко жили, немножко помним. Моя мама была художником-модельером, поэтому остались некоторые вещи того времени и журнал Burda. Плюс я пересмотрела советские фильмы про современников. Среди них был «Странная женщина». По сюжету все героини были обеспеченные, поэтому обшивали их по последней моде.

— Сложно было?

— Интересно было. Актеры все благодарные, радостно откликались.

«Искали на «Авито» по объявлениям»

— Отшивали все костюмы или что-то находили в загашниках? Как решали вопрос с обувью?

— Мама в конце 70-х очень шила много вещей, они остались. Поэтому мы их просто перешивали, подгоняя по размеру для Ходченковой. Кстати, она ходит в обуви именно того времени. Сейчас такую сложно достать, но мы искали на «Авито».

Джинсы ехали из Алматы, сандалии Казановы из Санкт-Петербурга приехали. Сумки и бижутерию тоже искали по объявлениям.

Между прочим, Ходченкова появляется с сумкой из моей личной коллекции. Сложнее всего, конечно, было с обувью, но мы решили эту проблему. Реставрировали набойки, ремешки. Достали босоножки чехословацкие, которые где-то лежали 40 лет. А вот у Казановы были новые ботинки, которые он долго разнашивал.

— С какими образами было интереснее всего работать?

— Они все разные. Для каждой актрисы создавали гардероб до встречи с Казановой и после нее. Больше всего костюмов было у Шпицы, к сожалению, не все вошли в сериал.

— Сколько времени ушло на подготовку и создание образов?

— Готовились месяца три. Плюс в процессе искали и дошивали. А процесс шел постоянно, даже во время съемок.

Сериал «Казанова» — в эфире Первого канала с 9 ноября.