Как снимали сериал «Бомба»: ядерный реактор с 9-этажный дом и полигон под Таганрогом

Журналисты Teleprogramma.pro выяснили, что к съемкам фильма про первую советскую ядерную бомбу готовились чуть больше года.

9 ноября на телеканале «Россия» выходит новый многосерийный сериал «Бомба». Фильм, пропитанный духом советской истории — о гонке за ядерным оружием, о любви и страхе оказаться за решеткой за одну неверную мысль…

Когда съемки были завершены, продюсер Валерий Тодоровкий сказал:

«Это довольно редкий фильм. Он про ученых, не про военных, не про героев спецслужб, не про тех, кто бросался под пулеметы. Это история про мозги. Сериал переполнен человеческими страстями, потому что герои – живые люди. Они не только пишут на доске формулы, а влюбляются, расходятся, сходятся. В основе всей истории — мелодрама».

Teleprogramma.pro узнала массу интересных подробностей из закулисья.

О чем кино?

Гениальный ученый Михаил Рубин (Евгений Ткачук) оказывается в лагере из-за личного конфликта с наркомом Берией (Виталий Коваленко). Казалось бы, на карьере ученого можно поставить крест, впереди долгие годы заключения, но судьба распорядилась иначе.

Благодаря стараниям лучшего друга Кирилла Муромцева (Виктор Добронравов), Рубина освобождают из заключения и направляют на секретный проект, где команде ученых предстоит создать советскую атомную бомбу.

Окрыленный удачей молодой ученый спешит в Москву к своей невесте Анне Галеевой (Евгения Брик), но оказалось, что она успела стать женой Муромцева. Как выполнить государственное задание после двойного предательства, тем более когда твой напарник еще вчера был лучшим другом?

Бутафорская бомба и реактор высотой с 9-этажный дом

Больше года команда готовилась к съемкам, нужно было передать неповторимую атмосферу — как создавалось советское атомное оружие от момента принятия решения до испытания.

Пришлось перелопатить гору литературы, перевернуть архивные документы, провести сотни встреч со специалистами по атомной энергетике и с очевидцами исторического события. Именно их воспоминания добавят незабываемые детали картине.

Чтобы перенести зрителя в прошлое и передать атмосферу патриотизма и гонки вооружения, декораторы потратили многие месяцы, а из бюджета проекта улетели миллионы рублей.

Например, чтобы создать бутафорский атомный реактор, пришлось просить спецслужбы разрешить посмотреть на оригинальный. В сопровождении силовиков декораторы изучили внешний вид строения и воссоздали аналог для кино. Получилась гигантская конструкция, высотой с 9-этажный дом.

Первую советскую атомную бомбу изучали в закрытом музее в Сарове, там находится макет РДС-1. А уже по образу и подобию воспроизводили на студии из специальных материалов.

От Москвы до США

География съемок охватила разные российские города, но благодаря задумке режиссера, сможет перенести зрителя на другие континенты. Работали в Москве, Домодедово, Таганроге.

В столице площадки были развернуты в Институте физических проблем имени П. Л. Капицы РАН. Именно там в советское время ставили сложнейшие эксперименты и исследовали термоядерные реакции.

Вместе с главными героями зрители окажутся в Лаборатории №2 Курчатовского института, увидят кабинеты выдающихся ученых Юлия Харитона и Игоря Курчатова.

Семипалатинский полигон, где с 1949 года испытывали советское ядерное оружие, воссоздали в степях под Таганрогом Ростовской области. Закрытый город Саров, что под нижним Новгородом, вписали в Крутицкое подворье в Москве, а дорогу на Лос-Аламос в штате Нью-Мексико, где находилась американская секретная лаборатория, «нашли» в Домодедовском карьере.

Детали и лица

Соглашаясь на съемки, каждый из актеров видел что-то свое, близкое его семье. Например, Евгения Брик, которая сыграла молодую ученую, до театрального института готовилась связать свою жизнь именно с точными науками.

«Сыграть женщину-ученого для меня, как для актрисы, — это был настоящий вызов. Мой папа, физик-математик, готовил меня к поступлению в Институт приборостроения и информатики. Если бы не поступила в театральный, вполне возможно, что сейчас занималась бы наукой и продолжила дело папы», — прокомментировала Евгения Брик.

Про вызов и сложности говорит и Виктор Добронравов, подчеркивая, что зритель увидит историю о том, как «мир спасли люди в очках, а не люди с оружием в руках». «Никогда еще не снимали кино на тему рождения ядерной промышленности, о том, сколько было потрачено сил, средств, в такие сжатые сроки все это происходило, чтобы успеть догнать и перегнать соперника за океаном.