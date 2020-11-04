«Цените и любите»: состоялась премьера второго сезона драмеди «257 причин, чтобы жить»

После успешного старта первого сезона сериала «257 причин, чтобы жить» продюсеры Start отсняли дальнейшие приключения девушки, победившей онкологическое заболевание.

На премьеру второго сезона пришли актеры и продюсеры кинокартины. Примечательно, что большинство гостей подобрали наряды в стиле «тотальный черный». Так, исполнительница главной роли Полина Максимова выбрала длинный плащ в горох иссиня-черного оттенка. К нему артистка подобрала шарф с бахромой такого же цвета. А на ноги она надела лаковые полуботинки на плоской подошве.

Другая актриса — Ася Громова — продемонстрировала на публике черное платье с белыми вкраплениями выше колена, а также удлиненный пиджак оверсайз. Она тоже выбрала ботинки, только на квадратном каблуке и с цепями.

Что касается самого сценария, то тут сюжетная линия приведет к тому, что главная героиня встретит нового возлюбленного и отца, с которым давно потеряла связь.

Одна из продюсеров сериала высказала свое мнение по поводу главной миссии сериала.