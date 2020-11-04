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«Цените и любите»: состоялась премьера второго сезона драмеди «257 причин, чтобы жить»

Зрители телеканала Start увидят сразу два эпизода продолжения истории Жени Коротковой.

«Цените и любите»: состоялась премьера второго сезона драмеди «257 причин, чтобы жить»
Премьера сериала «257 причин, чтобы жить». Фото: пресс-служба видеосервиса START

После успешного старта первого сезона сериала «257 причин, чтобы жить» продюсеры Start отсняли дальнейшие приключения девушки, победившей онкологическое заболевание.

На премьеру второго сезона пришли актеры и продюсеры кинокартины. Примечательно, что большинство гостей подобрали наряды в стиле «тотальный черный». Так, исполнительница главной роли Полина Максимова выбрала длинный плащ в горох иссиня-черного оттенка. К нему артистка подобрала шарф с бахромой такого же цвета. А на ноги она надела лаковые полуботинки на плоской подошве.

Полина Максимова
Полина Максимова на премьере нового сезона оригинального сериала видеосервиса START. Фото: пресс-служба видеосервиса START

Другая актриса — Ася Громова — продемонстрировала на публике черное платье с белыми вкраплениями выше колена, а также удлиненный пиджак оверсайз. Она тоже выбрала ботинки, только на квадратном каблуке и с цепями.

Ася Громова
Ася Громова на премьере нового сезона оригинального сериала видеосервиса START. Фото: пресс-служба видеосервиса START

Что касается самого сценария, то тут сюжетная линия приведет к тому, что главная героиня встретит нового возлюбленного и отца, с которым давно потеряла связь.

Одна из продюсеров сериала высказала свое мнение по поводу главной миссии сериала.

«Сериал «257 причин, чтобы жить» у меня ассоциируется с правилом: цените и любите людей. Мы сегодня этого не делаем. И нужно проявлять сострадание друг к другу. Тем более в условиях пандемии, когда жизнь и болезнь идут так близко друг с другом, черное и белое сталкиваются», — призналась Диана Тевосова.

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