Кушнир снова в деле: стартовали съемки шестого сезона сериала «Ищейка»

Пятый сезон еще не показан, а кинокомпания Star Media готовит для зрителей уже продолжение захватывающей истории.

Один из самых успешных сериалов Первого канала получит продолжение. Речь идет о популярном детективе «Ищейка». 30 октября кинокомпания Star Media начала съемки шестого сезона, а пятый уже скоро покажут телезрителям.

Один из главных секретов успеха сериала заложен в его главной героине – обаятельном следователе Александре Кушнир. Зрителям полюбилось наблюдать, как она виртуозно раскрывает загадочные преступления и еще успевает решить проблемы в личной жизни. Возможно, народная любовь пришла потому, что актриса Анна Банщикова наравне со сценаристами принимает активное участие в определении судьбы своей героини.

В новых сериях у полковника Кушнир все будет хорошо, однако семейную идиллию испортит неожиданная проблема, связанная с мужем. Женщине придется принять сложное решение и с головой погрузиться в работу, где она всегда знает, что делать.

Съемки по традиции будут проходить в Геленджике, который уже стал полноправным героем сериала, но часть сцен киношники отснимут в московских павильонах. Настрой у команды боевой и даже коронавирус не помешает созданию продолжения сериала.