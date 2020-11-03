Он не может уйти на тот свет: на ТВ-3 стартует сериал «Фантом» о призрачном следователе

Главный герой погибнет в первой серии, но останется на земле в виде духа, чтобы спасти любимую.

23 ноября на канале ТВ-3 стартует новый сериал «Фантом». Это мистический детектив с Денисом Шведовым и Евгенией Брик в главных ролях.

По сюжету безрассудный оперативник оказывается убит во время поимки наркоторговца. Но вместо потустороннего мира он остался на земле в виде призрака и стал опекать свою жену, которой грозит опасность. Однако главный герой не может подать своей возлюбленной никакого знака о том, что ее ждет. Случайно он встречает студентку, способную его видеть. С помощью этой девушки, ему нужно остановить убийцу.

Сериал является отечественной версией успешного итальянского телехита 2017 года «Красная дверь» (La Porta Rossa). Зарубежные создатели франшизы из компании Groupe Canal+ уже оценили российский вариант и приобрели права на его показ за рубежом.

Съемки «Фантома» проходили в Москве летом и осенью 2019 года. Они были наполнены каскадерскими трюками и живыми спецэффектами. В частности, сцена убийства главного героя снималась ночью на крыше недостроенного советского санатория. Киношникам нужен был дождь и они задействовали десять здоровых поливочных машин. На протяжении трех часов актеры находились под непрерывным потоком холодной воды.

«Была ночь, было очень холодно, и это длилось бесконечно, — вспоминает Денис Шведов. — Был момент, когда я стоял и мне нужно было говорить текст, но я не мог говорить, потому что мой артикуляционный аппарат просто отказывался слушаться».

Окупятся ли эти страдания зрительским вниманием?

Смотрите премьеру детективного триллера «Фантом» с 23 ноября на канале ТВ-3.