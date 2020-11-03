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Худший день в карьере: звезда «Игры престолов» с ужасом вспоминает съемки изнасилования

Актеру Ивану Реону, сыгравшему Рамси Болтона, тяжело далась сцена насилия над Сансой Старк.

Худший день в карьере: звезда «Игры престолов» с ужасом вспоминает съемки изнасилования
Иван Реон в роли Рамси Болтона. Фото: globallookpress.com

Звезда «Игры престолов», 35-летний британский актер Иван Реон вспомнил, что на съемках сверхпопулярного фэнтези-сериала случился «худший день в его карьере». Напомним, молодой человек сыграл злобного и агрессивного персонажа Рамси Болтона, который совершил много зверств на экране. Одним из них было изнасилование своей невесты Сансы Старк, которую играла актриса Софи Тернер. Именно этот эпизод артист вспоминает, как самый ужасный, в котором было трудно сниматься и так же трудно смотреть его потом.

«Никто не хотел там быть. Никто не хотел этого делать, но если вы рассказываете историю, то должны рассказывать ее правдиво», — поделился Иван с британским изданием Metro.

По словам актера, когда снимаешь сцену с отрубанием пальца, к примеру, то имеешь дело с куском пластика и просто играешь роль, притворяешься. Но когда мучаешь перед камерой живого человека, с этим очень трудно справиться.

Таких сцен не должно быть в реальной жизни, считает Реон, однако, к его сожалению, они происходят.

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«Игра престолов»актерская карьераИгра Престоловизнасилованиеоткровенная сценапостельная сценаСанса СтаркСофи Тернер