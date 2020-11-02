ТВ-3 покажет в один день все эпизоды экспериментального сериала, снятого от первого лица

Надоели однотипные сериалы? Хочется чего-то необычного? 4 ноября канал ТВ-3 разом покажет все эпизоды первого в мире сериала, снятого на субъективную камеру. Картина называется «Моими глазами». Каждая серия в ней — это продолжение одной истории, но глазами нового персонажа. Зритель смотрит на события ленты как в компьютерной игре. Похожие работы в кино уже были, достаточно вспомнить «Маньяка» с Элайджей Вудом и «Хардкора» с Данилой Козловским. Но это первый в мире сериал, целиком снятый от лица его героев.

По сюжету на школьном выпускном при странных обстоятельствах погибает одиннадцатиклассница, а незадолго до этого исчезает ее парень. Последний раз юношу видели в больнице, из которой он сбежал, выпрыгнув из окна четвертого этажа. Зрителям и героям сериала предстоит найти связь между этими событиями. В главных ролях: Вячеслав Чепурченко («Измены», «Невеста»), Анатолий Горячев («Сладкая жизнь»), Макар Запорожский («Метод») и Александр Бобров («Восьмидесятые»).

Сериал бы снят в подмосковном Воскресенске в 2011 году. Киношникам пришлось придумать собственную субъективную камеру, соединив фотоаппарат Lumix и особую систему крепления. Она представляла собой шлем с камерой впереди и противовесом сзади. Его одевали на актерам на головы, а сценах, где они смотрели на себя в зеркало, артистов снимали отдельно.

Картину показали в начале 2013 года на ТНТ, и она имела успех у публики. Сейчас же у телезрителей появилась возможность посмотреть картину целиком.

Все 19 серий «Моими глазами» покажут разом. Старт — 4 ноября в 20:00 на ТВ-3.