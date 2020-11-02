Один отец на толпу мамочек: на СТС выходит сериал «Родительский комитет»

23 ноября на СТС стартует новый комедийный сериал «Родительский комитет». Это картина о суровом мужчине, которому пришлось подружиться с другими мамочками ради блага своего сына. Дебютный эпизод ленты взял приз зрительских симпатий на фестивале «Пилот».

Главный герой — строитель, которому изменила жена. Разведясь с ней, он собирается сам воспитывать их 12-летнего сына и, чтобы суд разрешил ему опеку, становится образцово-показательным отцом, даже вступает в родительский комитет школы. Но здесь его ожидает засада. Мало того, что он — единственный мужчина в этой организации, так еще и председателем комитета является его бывшая одноклассница.

Образцового отца сыграл звезда «Кухни» Виктор Хориняк, его надоедливую оппонентку — Ольга Лерман. А актриса Алина Алексеева перевоплотилась в веселую и наивную беременную мамочку. По сюжету главный герой сериала примерит на себя образ борца сумо, разрушит строительный вагончик и устроит необычную игру в мяч с участием экскаваторов. Ну а, собственно, чем еще должны заниматься члены родительского комитета?

Известно, что большая часть съемок проходила в обычной московской школе. Художники проекта ее немного приукрасили: в одном из классов повесили разноцветные жалюзи, поставили бюсты и портреты писателей, в актовом зале заменили стулья, добавили занавески из красного бархата. После завершения съемок руководство учебного заведения решило не избавляться от этих декораций — они так и остались радовать детей.

Смотрите сериал «Родительский комитет» с 23 ноября — с понедельника по четверг в 19:00 — на канале СТС.