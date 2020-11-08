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Как воскресили убитого Меглина и вернется ли маньяк? Что покажут в сериале «Метод-2»

Константин Хабенский и Паулина Андреева возвращаются в новых сериях триллера «Метод».

Как воскресили убитого Меглина и вернется ли маньяк? Что покажут в сериале «Метод-2»
Сериал «Метод». Фото: кадр из сериала

Этот проект купил Netflix, на его продолжение намекал исполнитель главной роли Константин Хабенский. И вот свершилось — триллер «Метод» возвращается в эфир Первого канала со вторым сезоном, включающим 16 эпизодов. В преддверии премьеры «Телепрограмма» отвечает на главные вопросы, связанные с новым сезоном.

Как воскресили убитого Меглина?

Неотразимый сыщик Родион Меглин (Константин Хабенский) в первом сезоне был убит, но его возвращению это не помешает. Фото
Неотразимый сыщик Родион Меглин (Константин Хабенский) в первом сезоне был убит, но его возвращению это не помешает. Фото: Первый канал

Уникальный сыщик Родион Меглин (именно его и играет Хабенский) в финале первого сезона «Метода» был убит. Точнее, покончил с собой в ванной психбольницы, обколовшись лекарственным препаратами. Да, сил ударить себя ножом у Меглина не было, поэтому помогала ему стажерка, правая рука и влюбленная в него Есения Стеклова (Паулина Андреева).

Так почему же Родион появляется в трейлере второго сезона? Ответ на загадку Хабенский раскрыл в беседе с Юрием Дудем. Оказывается, сердце у Меглина смещено — так решили сценаристы. Кардиологи подтвердили, что такая аномалия встречается. Поэтому удар ножом, который он нанес сам себе, не стал фатальным.

— Еще до начала съемок второго сезона я спрашивал людей, хотели бы они увидеть продолжение этой истории, — поясняет Хабенский. — Наверное, 90 процентов опрошенных очень просили ее продолжить. Но моего героя убили, что делать?

Впрочем, трюк со смещенным сердцем может быть одной из многих ловушек, на которых строится «Метод». И Меглин будет появляться, к примеру, в сознании Есении в виде флешбэков или видений.

Чем принципиально отличается второй сезон?

Есения Стеклова (Паулина Андреева) теперь замужем за героем Александра Петрова и даже воспитывает с ним дочь. Фото
Есения Стеклова (Паулина Андреева) теперь замужем за героем Александра Петрова и даже воспитывает с ним дочь. Фото: Первый канал

Сценарий был написан так, чтобы сюжетная нагрузка легла на сотрудницу Следственного комитета Есению Стеклову. Но то ли продюсеры поняли, что Паулина проект не вытащит, то ли еще что-то пошло не так (говорят, потом даже переснимали готовый материал) — в общем, Меглина решили вернуть. Однако Стеклова будет частенько появляться с пистолетом в кадре, много думать и участвовать в распутывании дел.

Помогать в поиске злодеев будет Женя Осмысловский (Александр Петров) — во втором сезоне он стал мужем Стекловой и полноценным героем проекта, ведь за его с Есенией дочкой начинает охоту кровавый маньяк. Правда, с дочкой не все так просто, и не до конца ясно, родила ли девочку Есеня от Жени или все-таки от Меглина.

Будет ли в новых сериях много крови и насилия?

Да. Режиссера, правда, поменяли (у продюсера ПЦ «Среда» Александра Цекало возник конфликт с постановщиком первого сезона «Метода» Юрием Быковым, который даже хотел снять имя с титров, потому что его не допустили к финальному монтажу) — над новыми сериями работал Александр Войтинский, создатель комедии «Джунгли». Но сценарий Олега Маловичко и Сергея Калужанова (автора первого сезона Дмитрия Иванова тоже не взяли в дело) по-прежнему зловещий. Будут и маньяки, и горы трупов. И новые звезды: Сергей Гармаш, Егор Корешков и другие.

Вернется ли маньяк из первой части?

Как и в произведениях о Шерлоке Холмсе, в «Методе» тоже есть главный злодей-антагонист, сквозной персонаж а-ля Мориарти, за которым все бегают и не могут поймать. Героям первого сезона российского сериала он докучал звонками со словами «Ты меня не поймаешь» (кровью на стенах писал эту аббревиатуру). И каждый раз, закрывая очередное дело, Меглин думал, что именно свежепойманный маньяк и есть тот, главный. Но нет. Во втором сезоне мистер «Ты меня не поймаешь» продолжит вершить темные делишки, названивая Есении и предлагая «сыграть в игру», а Меглин продолжит идти за ним по следу.

«Метод-2» с 8 ноября по воскресеньям в 22.00 на Первом канале

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Александр ПетровКонстантин ХабенскийПаулина АндрееваСериал «Метод»