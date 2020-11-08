Как воскресили убитого Меглина и вернется ли маньяк? Что покажут в сериале «Метод-2»

Этот проект купил Netflix, на его продолжение намекал исполнитель главной роли Константин Хабенский. И вот свершилось — триллер «Метод» возвращается в эфир Первого канала со вторым сезоном, включающим 16 эпизодов. В преддверии премьеры «Телепрограмма» отвечает на главные вопросы, связанные с новым сезоном.

Как воскресили убитого Меглина?

Уникальный сыщик Родион Меглин (именно его и играет Хабенский) в финале первого сезона «Метода» был убит. Точнее, покончил с собой в ванной психбольницы, обколовшись лекарственным препаратами. Да, сил ударить себя ножом у Меглина не было, поэтому помогала ему стажерка, правая рука и влюбленная в него Есения Стеклова (Паулина Андреева).

Так почему же Родион появляется в трейлере второго сезона? Ответ на загадку Хабенский раскрыл в беседе с Юрием Дудем. Оказывается, сердце у Меглина смещено — так решили сценаристы. Кардиологи подтвердили, что такая аномалия встречается. Поэтому удар ножом, который он нанес сам себе, не стал фатальным.

— Еще до начала съемок второго сезона я спрашивал людей, хотели бы они увидеть продолжение этой истории, — поясняет Хабенский. — Наверное, 90 процентов опрошенных очень просили ее продолжить. Но моего героя убили, что делать?

Впрочем, трюк со смещенным сердцем может быть одной из многих ловушек, на которых строится «Метод». И Меглин будет появляться, к примеру, в сознании Есении в виде флешбэков или видений.

Чем принципиально отличается второй сезон?

Сценарий был написан так, чтобы сюжетная нагрузка легла на сотрудницу Следственного комитета Есению Стеклову. Но то ли продюсеры поняли, что Паулина проект не вытащит, то ли еще что-то пошло не так (говорят, потом даже переснимали готовый материал) — в общем, Меглина решили вернуть. Однако Стеклова будет частенько появляться с пистолетом в кадре, много думать и участвовать в распутывании дел.

Помогать в поиске злодеев будет Женя Осмысловский (Александр Петров) — во втором сезоне он стал мужем Стекловой и полноценным героем проекта, ведь за его с Есенией дочкой начинает охоту кровавый маньяк. Правда, с дочкой не все так просто, и не до конца ясно, родила ли девочку Есеня от Жени или все-таки от Меглина.

Будет ли в новых сериях много крови и насилия?

Да. Режиссера, правда, поменяли (у продюсера ПЦ «Среда» Александра Цекало возник конфликт с постановщиком первого сезона «Метода» Юрием Быковым, который даже хотел снять имя с титров, потому что его не допустили к финальному монтажу) — над новыми сериями работал Александр Войтинский, создатель комедии «Джунгли». Но сценарий Олега Маловичко и Сергея Калужанова (автора первого сезона Дмитрия Иванова тоже не взяли в дело) по-прежнему зловещий. Будут и маньяки, и горы трупов. И новые звезды: Сергей Гармаш, Егор Корешков и другие.

Вернется ли маньяк из первой части?

Как и в произведениях о Шерлоке Холмсе, в «Методе» тоже есть главный злодей-антагонист, сквозной персонаж а-ля Мориарти, за которым все бегают и не могут поймать. Героям первого сезона российского сериала он докучал звонками со словами «Ты меня не поймаешь» (кровью на стенах писал эту аббревиатуру). И каждый раз, закрывая очередное дело, Меглин думал, что именно свежепойманный маньяк и есть тот, главный. Но нет. Во втором сезоне мистер «Ты меня не поймаешь» продолжит вершить темные делишки, названивая Есении и предлагая «сыграть в игру», а Меглин продолжит идти за ним по следу.

«Метод-2» с 8 ноября по воскресеньям в 22.00 на Первом канале