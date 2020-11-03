Герои и загадки: на каких реальных событиях основан сериал «Тобол»

Уже целую неделю на Первом канале показывают сериал «Тобол», героями которого стали реальные исторические персонажи. Зритель с удовольствием наблюдает за хитросплетениями их судеб. Как это часто бывает, люди, посмотревшие хороший исторический фильм, заглядывают в книги, чтобы поближе познакомиться с его главными героями. Teleprogramma.pro предлагает вам осуществить это знакомство тотчас же.

Кстати, знаете ли вы откуда пошло название Тобол? На самом деле это название реки — левого притока Иртыша, протекающего не только в России, но и в Казахстане. Существует несколько версий происхождения названия. По одной из них, она происходит от казахского слова «тобылки», по другой от манскийского слова «тогал» — плохой, «толпа» — граница. Но, вероятнее всего, слово образовалось от фино-угорского «тоб», означающего «приток реки».

Семен Ремезов – сибирский Леонардо да Винчи

Итак, Семен Ремезов, роль которого в сериале играет актер Дмитрий Назаров. Этого мужественного человека, который строил крепости, писал книги и составлял карты, называли сибирским Леонардо да Винчи – настолько был многогранен его талант.

Именно Ремезов создал три уникальных атласа — «Хорографическая чертежная книга», «Чертежная книга Сибири 1701 года» и «Служебная чертежная книга», которые являются уникальнейшими памятниками русской картографии.

Мы предлагаем вам небольшую загадку. Каким же образом Семен Ремезов составлял карты, которые сейчас хранятся в Британском музее?

Оказывается, он опрашивал всех путешественников, выезжающих за пределы Тобольска, и на основании их рассказов создавал исторические документы. Сегодня подлинные карты можно увидеть и в Британском музее. Кстати, это перевернутые карты: Северный Ледовитый океан на них, например, обозначен внизу, а Крым — наверху. Многие путешественники того времени, приезжающие в Сибирь, пользовались атласами Ремезова.

Составление карт — не единственная историческая заслуга Семена Ремезова. Как архитектор — он руководил строительством единственного каменного Кремля на территории Сибири, расположенного в его родном Тобольске.

Именно по чертежам Семена Ремезова были построены Приказная палата и Гостиный двор – главные административные здания города. Кроме того, он разработал и образцовый проект каменного дома для массовой частной застройки. А еще занимался поисками селитры для порохового производства.

Сегодня в Тюмени и Тобольске можно увидеть памятник знаменитому картографу, а также его мозаичный портрет авторства Остапа Шрупа.

Полковник Бухгольц: в поисках золота

Полковник Бухгольц известен как основатель Омска, расположенного на Иртыше. В сериал вошел один из эпизодов освоения Сибири, когда Петр I отправил Бухгольца в Тобольск с приказом основать на территории несколько крепостей и найти золото Яркенда.

Одной из таких крепостей стала крепость Ямышевская, на месте которой сейчас находится село Ямышево в Петропавловской области Казахстана.

Кстати, первая экспедиция Бухгольца прошла из рук вон плохо: на возведенную им крепость напало многочисленное джунгарское войско. И в итоге из 3000 человек, не побоявшихся отправиться в опасный поход с полковником, в живых остались только 700.

Кроме того, джунгары забрали себе обозы с продовольствием и деньгами. Сдавшийся Бухгольц в итоге уничтожил крепость и отправился обратно, захватив с собой небольшой отряд из верных ему людей.

Из-за провала операции полковник Бухгольц одно время находился под следствием, но в итоге был оправдан и отпущен на свободу. И до 1741 года прожил спокойную жизнь, занимаясь преимущественно пограничной службой и торговлей с Китаем.

Матвей Гагарин – бывший любимец Фортуны

Благодаря мудрому правлению князя Гагарина многие территории от Урала до Камчатки вошли в состав России. А еще он здорово помогал в делах вышеупомянутому картографу и архитектору Ремезову, по чьим чертежам были построены Приказная палата и гостиный двор.

В общем, князь Матвей Гагарин был человеком мудрым и амбициозным, а еще являлся грамотным стратегом, умеющим видеть наперед и просчитывать последствия своих решения.

Но, к сожалению, однажды Фортуна отвернулась от этого харизматичного мужчины. В 1721 году он был повешен. Петр I, обвинивший своего приближенного в сепаратизме, опасался, что Гагарин хочет стать царем Сибирским. Впрочем, Матвей Гагарин все обвинения в отделении Сибири отрицал, хотя признался, что подворовывал из казны.

Как владыка Филофей обратил сибирских язычников в православие

Владыка Филофей в сериале играет человека, который крестил остяков и вогулов. Петр I очень уважал священника за его деловитость, ум и решительность. Оно и не мудрено: в возрасте за 50 лет Филофей приехал в Тобольск вместе с киевскими монахами-архимандритами Мартинианом и Валаамом, а также с книгами, иконами и деньгами.

Его миссия заключалась в том, чтобы обратить сибирских язычников в православную веру. Ради этой цели владыка Филофей уволился из епархии и практически полностью посвятил себя апостольской деятельности. Так, он ездил с просветительскими встречами по Камчатке, Березовскому краю и Монголии. Остяки вспоминают владыку Филофея и по прошествии трех веков.

Шведы в сериале «Тобол»

Нельзя не рассказать и о шведских героях в сериале «Тобол». Например, прототипом капитана Табберта, помогающего Семену Ремезову в его делах, является офицер шведской армии короля Карла XII в Северную войну Филиппп Табберт фон Страленберг. После битвы под Полтавой он попал в плен, в котором томился на протяжении 13 лет.

Находясь в Тобольске, капитан не терял времени даром. Он собрал богатый этнографический и картографический материал и информацию об открытиях в Северо-восточной части Азии первой четверти XVIII века, которые очень пригодились ему при работе над картой «России и Великой Татарии 1730 г.» и книги «Историко-географическое описание северной и восточной частей Европы и Азии», которые были изданы в Стокгольме в 1730 году.

Юнкер Юхан Ренат, по сюжету сериала влюбленный в героиню Агаты Муцениеце Бригитту, попал в историю как первый европеец, составивший карты Джунгарского ханства. Во время экспедиции полковника Бухгольца, о которой уже говорилось выше, Ренат также попал в плен к джунгарам.

Впоследствии юнкер Юхан Ренат вместе с другими шведами и русскими строил оружейные и горнодобывающие заводы и тем самым помог джунгарам во время ойратско-маньчжурской войны, длившейся с 1715 по 1739 годы. За это его отпустили и через Россию юнкер смог попасть домой, в Швецию. Его военная карьера сложилась весьма удачно: на Родине Юхан Ренат получил чин капитана.

Бригитта, которая по сюжету ленты влюблена в Юхана Рената, тоже является реальной женщиной с непростой судьбой, которая провела 17 лет в Джунгарском плену. Кстати, Бригитта была замужем четыре раза, и три раза оставалась вдовой. В первый раз она сочеталась узами брака уже в возрасте 15 лет, но, к сожалению, уже в 19 лишилась мужа. Оказавшись в Тобольске, она потеряла и второго супруга.

А третий же был убит джунгарами во время отправки семьи в Ямышевскую крепость. За Юхана Бригитта вышла замуж по расчету, чтобы избежать участи быть отправленной к калмыкам на Волгу. Вернувшись в Швецию, женщина прожила не очень длинную жизнь, но смогла оставить занятные мемуары о Джунгарском ханстве.

Почему в Тобольске не было аэропорта

В общем, каждый из героев достоин отдельной статьи. Равно, как и актеры, сыгравшие в нем.

По словам Дмитрия Назарова, исполнившего роль Семена Ремезова, работать приходилось на износ. Поскольку в Тобольске, где проходила подавляющая часть съемок, нет аэропорта. Оказывается, там долго и не было железной дороги, поскольку местный судовладелец опасался, что ее появление разрушит его бизнес по сплаву через Иртыш. И он, подключив свои связи, сделал все, чтобы железная дорога прошла через Тюмень. Потом она, правда, там появилась, а вот аэропорта в городе до сих пор нет.

Поэтому актерам приходилось после спектаклей лететь два часа до Тюмени, потом еще четыре часа ехать до Тобольска. Причем смена длилась по 20 часов. А потом опять все по кругу.

Но стоила ли игра свеч? Кстати, о свечах… Обратили ли вы внимание на то, что в третьей серии китайцы едят пшено спичками? Почему так происходит?

«Спичка» по-старославянски — лучина, при помощи которой зажигали светцы или свечи. А лучины напоминают китайские палочки. А спички, с которыми мы хорошо знакомы, изобрели в XIX веке.

В общем, если хотите увидеть все воочию, включайте Первый канал по будням (кроме пятницы) в 21:30.