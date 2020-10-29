Поколение зумеров: ТВ-3 запустил ВКонтакте скринлайф-сериал про необычную дружбу в интернете

Главные герои встречаются как соперники, но затем начинают помогать друг другу.

28 октября в группе телеканала ТВ-3 в социальной сети ВКонтакте вышел первый выпуск веб-сериала «Клик». Это новая картина, снятая в формате скринлайф рассказывает об онлайн-общении колоритной троицы.

Студент Яша, блогерша Лиза и глубоко женатый кидалт Артур начинают с взаимных оскорблений и насмешек, но потом понимают, насколько нужны друг другу. В каждой серии героям предстоит решать важные проблемы одного из них. Но решая какую-то задачу персонажи тут же создают себе новый головняк.

Сценарий сериала написан бывшими игроками КВН. Главные роли исполнили Иван Злобин («Ольга», «Собибор», «Фантом»), Егор Рыбаков («Ольга», «Призрак») и Алена Пономарева.

Всего планируется 18 серий длительностью около 15 минут. Новые эпизоды будут выходить в группе ТВ-3 еженедельно.