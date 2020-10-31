Вампиры, менты и роботы: 3 российских сериала, которые снимают прямо сейчас

Осень, дожди и хмарь - ну какое тут кино? Время сидеть под пледом с кружечкой глинтвейна. Но продюсеры так не считают.

Пока вторая волна коронавируса окончательно не накрыла всех с головой, надо снимать — даже в таких условиях.

«Проект «Анна Николаевна»-2» («КиноПоиск HD»)

Нашу версию «Робокопа» — сериал про андроида Анну Николаевну Королькевич (Зоя Бербер), которая служит капитаном полиции, решили продолжить. В Москве стартовали съемки новых серий. Расстрелянную в первом сезоне Анну Николаевну, конечно, собрали по частям и подготовили к новым подвигам.

Во втором сезоне действие развернется в столице, куда в полном составе перевели оперативную группу — подполковника Галузо (Сергей Гармаш), следователей Мокрого (Кузьма Сапрыкин) и Ляпина (Федор Лавров).

Сценаристы обещают, что робот во втором сезоне поразит всех чудесами дедукции, человеческого восприятия жизни и перевоплощениями. К актерскому коллективу проекта в новых сериях присоединятся Мария Горбань («Кухня») и Кристина Бабушкина («Страна чудес», «Оптимисты»).

«Вампиры средней полосы» (Start)

Сериал про мирных и добрых вампиров, проживающих в Смоленске, которых вдруг начинают подозревать в убийствах. Главную роль деда-вампира Святослава Вернидубовича должен был сыграть Михаил Ефремов. Собственно, съемки уже начались. Но актер после смертельного ДТП и суда отбывает срок, поэтому его пришлось заменить. Уже снятые сцены переснимут. Место Ефремова занял Юрий Стоянов, который, кстати, в свое время снялся в пилотной серии этого проекта.

Деду Славе восстанавливать порядок в пошатнувшейся вселенной помогает Ирина Витальевна (Татьяна Догилева) — хранительница законов и баланса вампирской реальности.

«Полицейское братство» (НТВ)

Все, кто не выбросил телевизор 20 лет назад, помнят культовый сериал «Улицы разбитых фонарей», где Казанова, Дукалис, Ларин и другие оперативники питерской милиции ловили бандитов разных мастей под руководством Соловца и Мухомора. Так вот, их вернули в кадр. Правда, не всех. Постаревших и поседевших.

Под другими именами. Но вернули. В проекте «Полицейское братство», который начали снимать в Питере, действуют персонажи, сильно напоминающие героев тех самых «Улиц»: авторитет Гарин (Алексей Нилов), следак Шавырин (Александр Половцев) и писатель Незабудкин (Андрей Федорцов), а еще полковник полиции Тарасов (Сергей Селин).

Все они крутятся в вихре событий, связанных с бандитскими разборками, сложными медицинскими диагнозами, коррупцией и так далее. Обещают много юмора и «химии» реанимированных «ментов». Планируется снять 20 серий.