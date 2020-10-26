«Искренность, юмор и надежда на лучшее»: состоялась премьера сериала «Need Хелп»

26 октября в онлайн-кинотеатре «МТС ТВ» большая премьера — видеосервис первым покажет зрителям молодежный комедийный сериал «Need Хелп». Это картина о креативных студентах, которые занимаются благотворительностью нестандартным путем.

По сюжету главный герой вступает в волонтерскую организацию, чтобы не вылететь из института, и возможность помогать окружающим неожиданно затягивает его. Парня сыграл молодой актер Илларион Маров — выпускник школы-студии МХАТ. Вместе с ним в сериале задействованы Виктория Белякова («Полицейский с Рублевки»), Кристина Бабушкина («Кровавая барыня», «Беспринципные»), Григорий Верник («Год культуры»), Ольга Прокофьева («Моя прекрасная няня»), Михаил Башкатов («Даешь молодежь», «Кухня»), Алена Швиденкова («Трудные подростки»), а также Елена Валюшкина и Светлана Пермякова.

«Это очень позитивная, добрая история про молодежь и ее взгляд на жизнь. Тут нет ничего поучительного или занудного, но есть искренность, юмор и надежда на лучшее», — говорит актриса Кристина Бабушкина.

Сериал будет выходить по два эпизода в неделю — с 26 октября и весь следующий месяц.