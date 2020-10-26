Попробуй догони: «Союзмультфильм» определился с образом Зайца для новых серий «Ну, погоди!»

«Союзмультфильм» представил окончательный образ Зайца для новой версии сериала «Ну, погоди!». Как и Волк, он достаточно сильно изменился внешне, стал трехмерным и приблизился к современным стандартам рисованных зверей. Зато глаза ему оставили голубые. Персонаж носит «умные часы» на руке, и синюю футболку, которая должна противопоставлять его Волку в красной майке.

Как передает ТАСС со ссылкой на генерального продюсера киностудии Юлию Осетинскую, аниматоры создали более 30 вариантов визуализации для Зайца. Им важно было сохранить преемственность с советским мультгероем и наделить персонажа характерными качествами. Так у нового зайчишки явно сделан акцент на ноги, он худенький и шустрый.

Напомним, Зайца должен озвучить шоумен Дмитрий Хрусталев, а Волка — Гарик Харламов. В современном отечественном шоу-бизнесе трудно найти пару, которая бы так была близка по духу этим персонажам.

Планируется, что новый сериал растянется на 52 эпизода. Это будет не продолжение, а современная версия советской комедийной истории. Первые зрители увидят мультфильм уже предстоящей зимой.