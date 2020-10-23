Карантинный хит от Семена Слепакова «Окаянные дни» покажут в эфире ТНТ

Канал ТНТ выпустит в эфир сериал Семена Слепакова про самоизоляцию «Окаянные дни». Телепремьера состоится 26 октября — зрители увидят сразу два эпизода.

Напомним, это скринлайф-проект, каких достаточно много появилось в период карантина. Однако сценарный талант Слепакова позволил найти новые грани в жизни запертых дома людей. Сериал представляет собой ряд отдельных историй, над которыми работали создатели «Полицейского с Рублевки» и «Домашнего ареста».

Так, например, в первом эпизоде скромный ученый получил от коллег купон на сеанс тайского массажа, но вместо удовольствия ему пришлось провести две недели карантина вдали от дома. Во второй серии оказавшийся на самоизоляции инспектор ДПС будет дистанционно разводить автомобилиста на взятку. В ролях: Анна Михалкова, Павел Деревянко, Александр Робак, Владимир Епифанцев, Мария Машкова, Ольга Дибцева и другие популярные артисты.

«Думаю, что зрителям стоит посмотреть этот сериал для того, чтобы посмеяться и вспомнить, что происходило на самоизоляции. Ценность всех этих историй в том, что они вряд ли бы произошли когда-нибудь при других обстоятельствах, и то, что еще год назад казалось нам полной утопией, превратилось в реальность», — говорит Семен Слепаков.

Смотрите «Окаянные дни» с 26 октября в 22:00 на канале ТНТ.