Юрий Стоянов заменил Михаила Ефремова на съемках сериала «Вампиры средней полосы»

Возобновились съемки российского сериала «Вампиры средней полосы». Проект видеосервиса Start был приостановлен из-за пандемии коронавируса, но это не главная проблема киношников. Создатели картины были вынуждены сделать большой перерыв, потому что исполнитель одной из главных ролей — лидера смоленских вампиров — Михаил Ефремов попал под суд после ДТП.

Как известно, актеру дали солидный срок. И теперь, чтобы выпустить сериал, кинокомпании пришлось заменить артиста. Его роль сыграет Юрий Стоянов, который ранее участвовал в съемках первого эпизода и обеспечил успех будущего сериала на фестивале «Пилот» в 2018 году.

«Прекрасный артист Михаил Ефремов по понятным всем причинам не может дальше сниматься в сериале. Так как его работа над ролью не закончена, единственно возможный вариант, при котором проект сможет состояться — замена артиста», — говорит режиссер Антон Маслов.

Напомним, что сериал расскажет зрителям о вампирском клане, тихо живущем в Смоленске и не нарушающем законы людей. Стоянов (а ранее Ефремов) играет вампирского патриарха деда Славу. Его партнершей по новой роли выступает Татьяна Догилева.