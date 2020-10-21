«Метод-2»: Паулина Андреева выйдет замуж за Александра Петрова

8 ноября на Первом канале выйдет второй сезон популярного сериала «Метод». Главные роли в фильме исполнят Константин Хабенский, Александр Петров и Паулина Андреева.

В распоряжении Teleprogramma.pro оказались первые кадры из новых серий. Мы решили поделиться ими с вами.

Во втором сезоне главная героиня Есеня (Паулина Андреева) будет очень переживать из-за смерти своего возлюбленного Родиона Меглина. Однако все равно выйдет замуж за героя Александра Петрова и родит дочь.

Принять своего ребенка ей непросто, но все изменится, когда за малышкой начнет охоту маньяк по кличке «Ты меня не поймаешь».

В итоге Есене, которая еще не успела оправиться от одного кошмара, приходится столкнуться с новым…

В сериале мы увидим новых актеров: Сергея Гармаша, Егора Корешкова, Светлану Устинову, Даниила Воробьева, Юлию Хлынину, Романа Маякина и других.