Прорывной российский фильм «Аванпост» покажут в формате сериала на ТВ-3

Российский фантастический триллер «Аванпост», который показали в кинотеатрах по всему миру, выйдет на отечественном телевидении в виде сериала. С 26 октября его начнет показывать канал ТВ-3.

Многосерийная картина будет интересна даже тем, что смотрел полнометражный фильм. Большой хронометраж позволит лучше раскрыть судьбы и характеры главных героев. Зрители увидят, почему персонаж Светланы Ивановой сбежала от мужа в горячую точку и какие отношения связывают героев Филиппа Авдеева, Лукерьи Ильяшенко и Ангелины Стречиной. Больше экранного времени получили персонажи Юрия Борисова, Петра Федорова, Алексея Чадова, Константина Лавроненко и других актеров.

Известно, что «Аванпост» снимался более полутора лет, в нем много сложной компьютерной графики. Фильм получил английское название The Blackout и завоевал приз на международном фестивале Accolade Global Film Competition в США.

По сюжету, в недалеком будущем все население Земли погибло от загадочного катаклизма. В живых осталась лишь группировка военных, которая еще не знает, что умершие представители человечества изменились и скоро нападут на выживших.

Смотрите первый эпизод сериала «Аванпост» 26 октября в 19:30 на канале ТВ-3.