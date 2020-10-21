Звезда сериала «Шанс на любовь» Дарья Егоркина: «Мне делали яркий макияж, выдавали короткие маечки, шортики, каблуки!»

Одну из главных ролей в ней сыграла актриса Дарья Егоркина. Журналисты Teleprogramma.pro поговорили с Дарьей о ее персонаже, о забавных случаях на съемках и об актерских амбициях.

— О чем, на ваш взгляд, фильм «Шанс на любовь»?

— Конечно же, о любви! Вернее, о том, что каждому человеку в мире дан судьбой шанс на любовь. Кому-то даже два или три… Хотя я верю в любовь с первого взгляда и на всю оставшуюся жизнь…

Но может быть есть и счастливчики, которым повезет встретить любовь несколько раз. Каждому из нас дано любить, каждый из нас может и должен любить, и дай Бог нам всем это испытать.

— Вам тоже выпал такой шанс в жизни?

— Мне как раз не повезло, я в разводе (улыбается). А может и, наоборот, повезло, пройти некий опыт и выйти после него сильнее.

— Ваша героиня Анжела знакомится с мужчинами через брачное агентство. А вы сами пользовались такой услугой или может быть сайтам знакомств?

— Сайтами я пока не пользовалась, но не от того, что я ханжа, просто я человек очень контактный, я не за переписки. Мне тяжело понять, как это люди долго могут отношения вести, переписываясь.

Эпистолярный жанр – не мой конек. Мне надо человека увидеть лично, глаза в глаза. Как в кино, когда крупным планом показывают сначала глаза героини, потом – героя. Без этого я не могу общаться.

— В проекте много юмора. Помните какие-либо смешные истории со съемок?

— Еще как! (смеется). На этом проекте их было много. Кстати, этот проект для меня был еще первым, где я работала с актерами из другой страны — из Латвии.

Ребята-латыши оказались очень веселыми, с прекрасным чувством юмора, раскрепощенными. Юлия Бернгард, которая играет одну из главных ролей, давала интервью для телеканала и ей задали очень серьезный вопрос. Она сосредоточенно отвечала, а на заднем фоне сидели Павел Гришковс и я на одном кресле. И нас было видно на заднем плане.

Вдруг Паша решил встать с кресла, оно потеряло равновесие, и я вместе с ним рухнула на пол плашмя! Все бы ничего, если бы это не засняла камера. Да еще фоном к такому серьезному вопросу!

Я так и валяюсь, ко мне подбежали, начали поднимать. Подняли меня, все посмеялись, в том числе и я. Больно не было, зато я представляла себе свое выражение лица в момент падения. Телевизионщики тоже смеялись, а интервью мы потом смотрели по телевизору.

— На проекте вы носите красные шорты, фривольную маечку. Вам было комфортно в таком дерзком наряде? В жизни вы так одеваетесь?

— Я на этом проекте выглядела шикарно (смеется). Потому что очень сильно похудела, за что тоже люблю этот проект! Я вся светилась изнутри, мне девчонки делали обалденный грим, высокий хвост и яркий макияж, выдавали короткие маечки, шортики, каблуки.

Да даже мои соседи, посмотрев несколько проектов, где я играю стервозину, говорили: «Даша, это же не ты! Это такая стерва страшная, такая дрянь, зачем тебе такое дают играть!» (смеется). А я сама готова просить – увидьте во мне зло, дайте сыграть злодейку! В этом же и кайф нашей профессии, когда ты можешь перевоплотиться в свою противоположность.

В жизни, к сожалению, у меня нет чувства стиля, я от этого страдаю. И когда на съемках мне художники по костюмам подбирают стильные образы, готова им кланяться.