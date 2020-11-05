Александр Семчев о новом сезоне сериала «Соседи»: «Мой герой похудеет от женщин!»

В Ростовской области стартовали съемки 4 и 5-х сезонов сериала «Соседи» производства телекомпании «Мостелефильм Дистрибьюшн» по заказу телеканала «Россия». Проект расскажет продолжение истории противостояния семьи деревенских жителей Ширшиковых и четы Кораблевых, приехавших в глубинку из столицы.

Пару москвичей вновь сыграют Евгений Сидихин и Елена Валюшкина, а обитателей села — Владимир Тимофеев и Юлия Ауг. Корреспондент Teleprogramma.pro бывала на съемках сериала и узнала, как снимают добрых и полюбившихся многим зрителям «Соседей».

Одну из главных ролей в проекте — деревенского героя-любовника Пятакова — исполняет актер МХТ им. Чехова Александр Семчев. Он рассказал, что во время съемок ему настолько приглянулись здешние места, что после выхода на пенсию он не отказался бы жить на юге России, но пока регулярно мотается в Москву, чтобы выходить на сцену в театре.

«На всех сезонах, на мой взгляд, нам очень везло с группой. Человеческий фактор, я считаю, прежде всего. И все у нас такие подобрались: и члены съемочной группы, и местные жители, которые нам помогают. Приезжие тоже хорошо себя ведут, корона ни у кого с головы не упала. Кто-то тут кота спас и забирает его с собой, кто-то собаку увозит в Москву… А я вот, правда, отсюда вожу свежепойманных лещей и молоко деревенское. Тетя Оля, которая у нас на буфете работает, мне этих лещей разделывает, освобождает от чешуи и внутренностей. А дома я готовлю стейки – обваливаю в муке и соли, жарю и потом с наслаждением и чувством благодарности поглощаю», — поделился Семчев.

После этого журналисты не могли не спросить артиста о его феноменальном похудении (в прошлом году Семчев сбросил около 100 кг и стал практически не узнаваем — Прим. ред.) и о том, каким образом новую внешность Пятакова объяснят сценаристы сериала.

«Некоторые думают, что Пятаков по сюжету похудеет от физических нагрузок от своего зятя (в конце 3-го сезона дочь Пятакова Тоня завела себе ухажера-десантника — Прим. ред.), но это не так. Мой герой похудеет от женщин! Его девиз — «Поменьше мучного, а побольше ночного». А коль скоро выписан мой персонаж таким ходоком (и не в смысле к Ленину, понимаете?), то приходится как-то соответствовать. Это вы еще не видели мою новую любовь! Это ж семь потов сойдет, точно вам говорю!» — пошутил Семчев.

Он также отметил, что за все время проекта здесь ни разу не было серьезной накладки.

«Бывают только рабочие моменты», — отметил Семчев.

Согласен с ним и отвечающий за спецэффекты в проекте Евгений Гребенников.

«Это, конечно, не боевик, спецэффектов здесь немного, но мы все делаем качественно, подготовительную работу сначала проводим. Вот вчера делали имитацию пожара – газовые горелки использовали, дымы ставили. Сейчас будем снимать выброс копоти от трактора, чтоб на актеров летел дым. Будем использовать угольную пыль, она хорошо подходит для таких задач», — рассказал специалист.

Кстати, на съемках водит трактор сам Владимир Тимофеев, который играет тракториста Николая Ширшикова, дублеров для этих сцен не используют. Вообще, по словам Заслуженного артиста РФ, актера МХТ им. Чехова, он не чувствует никакого дискомфорта в том, что его персонаж — из деревни.

«Мой герой такой же, как я. Именно в себе я и ищу те качества, которые могут быть у Николая. А вообще у нас режиссер очень хороший, он не дает мне грубить, перегибать палку. Ширшиков ведь не злой, не грубый, а русский такой человек, может сказать что-то такое, но в рамках», — поделился артист.

Бессменный режиссер проекта Владимир В. Виноградов отметил: он считает большой удачей то, что команде удалось найти идеально подходящие условия для съемок. По сюжету действие разворачивается в деревне Колотилово, роль которой в реальности «играют» два населенных пункта — станица Обуховская и хутор Дугино.

«Мы наше Колотилово «собираем» из разных мест. И вот в Обуховке на одном участке оказались два дома, принадлежащие одним хозяевам, которые любезно нас приняли и они сохраняют все эти годы эти дома в необходимом нам состоянии. Вообще здесь все еще сохранилась русская деревенская культура: избы, наличники, крашеные дома, печи. Причем все это очень ухоженное, как нам и надо», — пояснил режиссер.

Говоря о том, как пандемия повлияла на этот проект, Виноградов отметил, что они делают все для того, чтобы работать безопасно, чтобы никто из съемочной группы не заболел и проект уложился в сроки.

«Это тяжело, но мы справляемся», — подчеркнул режиссер.

Дата выхода новых сезонов в эфир телеканала «Россия» пока неизвестна. Как только у нас появится эта информация, мы сразу же сообщим.