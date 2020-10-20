Любовь, прошедшая через множество преград: канал «Россия 1» покажет драму «Зови меня мамой»

Вечером 26 октября на канале «Россия 1» начнется показ многосерийной драмы «Зови меня мамой». Эта телепремьера основана на реальных событиях. Зрители увидят историю о том, как даже в тяжелых испытаниях можно сохранить любовь к человеку и родной земле.

Сюжет разворачивается в 1930-х годах. Дочь зажиточного деревенского мельника влюбляется в сына кулака из соседнего села. Тем временем к ней сватается крестник местного председателя, но судьба благосклонна к девушке, и она выходит замуж за любимого. К сожалению, дальше не все так радужно. Зажиточных крестьян в стране раскулачивают, и за этот процесс отвечает как раз несостоявшийся жених. Чтобы спастись от его мести, муж главной героини уезжает в Москву.

Позже девушка едет вслед за ним, но в столице ее ждет предательство: возлюбленный живет в квартире чужой женщины. Главной героине с ее растоптанными чувствами некуда податься, она устраивается няней в дом одного инженера, который тоже вскоре становится неугоден советской власти. Девушка продолжает бежать и скрываться, только уже с двумя маленькими детьми своего благодетеля.

«Для меня было очень неожиданным приглашение на эту роль. Я всегда видела себя только в современных амплуа, но режиссер уговорил меня попробовать сыграть героиню 1930-х годов. И это был очень приятный для меня опыт. Оказалось, что исполнять подобную роль легче: такие роли глубокие, хорошо прописанные, и ты всегда понимаешь, что делаешь», — говорит Анна Старшенбаум, сыгравшая главную героиню.

Вместе с ней на экране появятся Алексей Барабаш, Юрий Цурило, Юлия Ауг, Ольга Тумайкина и другие известные актеры.

Кроме историй человеческих судеб, зрителей ждут живописные виды севера России, реконструкция военных действий и глубокая музыка композитора Артема Васильева («Годунов», «София», «Экипаж»).

Не пропустите премьеру сериала «Зови меня мамой» на канале «Россия» 26 октября в 21:20.