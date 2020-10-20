«Перевал Дятлова»: первые кадры самого таинственного сериала нового сезона

С 6 ноября в рамках Женевского кинофестиваля покажут один из самых таинственных сериалов нового сезона – «Перевал Дятлова», который снял телеканал ТНТ с Петром Федоровым в главной роли.

Как вы уже поняли из названия, эта картина о трагической гибели девяти туристов на Урале в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года. Сценаристы смогли получить доступ к закрытым материалам уголовного дела и доследования, которое проводилось в 2000-е.

Создатели обещают, что в сериале будет присутствовать мистика. Однако, по словам сценариста Ильи Куликова («Чернобыль: Зона отчуждения»), они старались быть ближе к правде.

Напомним, трагедия с группой Дятлова случилась в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области. Туристы-лыжники поднимались на гору, обозначенную у них на карте под №1079.

12 февраля они должны были прибыть в поселок Вижай и сообщить о завершении маршрута. Однако телеграммы от них не поступило. В итоге туристов начали искать.

Сначала нашли палатку, которая странным образом была изрезана изнутри. А затем были обнаружены замерзшие и покалеченные тела всех девяти членов группы.

Эксперты до сих пор гадают – что же там произошло на самом деле? Ритуальное убийство, несчастный случай или месть высших сил? Точного ответа на этот вопрос до сих пор нет.