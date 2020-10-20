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«Перевал Дятлова»: первые кадры самого таинственного сериала нового сезона

Этот фильм о трагической гибели девяти туристов на Урале.

«Перевал Дятлова»: первые кадры самого таинственного сериала нового сезона
Кадр из сериала «Перевал Дятлова». Фото: Первый канал

С 6 ноября в рамках Женевского кинофестиваля покажут один из самых таинственных сериалов нового сезона – «Перевал Дятлова», который снял телеканал ТНТ с Петром Федоровым в главной роли.

Кадр из сериала «Перевал Дятлова». Фото
Кадр из сериала «Перевал Дятлова». Фото: ТНТ

Как вы уже поняли из названия, эта картина о трагической гибели девяти туристов на Урале в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года. Сценаристы смогли получить доступ к закрытым материалам уголовного дела и доследования, которое проводилось в 2000-е.

Кадр из сериала «Перевал Дятлова». Фото
Кадр из сериала «Перевал Дятлова». Фото: ТНТ

Создатели обещают, что в сериале будет присутствовать мистика. Однако, по словам сценариста Ильи Куликова («Чернобыль: Зона отчуждения»), они старались быть ближе к правде.

Кадр из сериала «Перевал Дятлова». Фото
Кадр из сериала «Перевал Дятлова». Фото: ТНТ

Напомним, трагедия с группой Дятлова случилась в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области. Туристы-лыжники поднимались на гору, обозначенную у них на карте под №1079.

Кадр из сериала «Перевал Дятлова». Фото
Кадр из сериала «Перевал Дятлова». Фото: ТНТ

12 февраля они должны были прибыть в поселок Вижай и сообщить о завершении маршрута. Однако телеграммы от них не поступило. В итоге туристов начали искать.

Кадр из сериала «Перевал Дятлова». Фото
Кадр из сериала «Перевал Дятлова». Фото: ТНТ

Сначала нашли палатку, которая странным образом была изрезана изнутри. А затем были обнаружены замерзшие и покалеченные тела всех девяти членов группы.

Кадр из сериала «Перевал Дятлова». Фото
Кадр из сериала «Перевал Дятлова». Фото: ТНТ

Эксперты до сих пор гадают – что же там произошло на самом деле? Ритуальное убийство, несчастный случай или месть высших сил? Точного ответа на этот вопрос до сих пор нет.

Кадр из сериала «Перевал Дятлова». Фото
Кадр из сериала «Перевал Дятлова». Фото: ТНТ

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перевал ДятловаРоссийские сериалыСериалы 2020