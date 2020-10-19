Жизненный комедийный сериал «Иванько» стартует на ТНТ 2 ноября

Зрителям покажут не надуманные сюжеты, а правдоподобные ситуации, с которыми каждый из нас может столкнуться в реальности.

Канал ТНТ огласил дату старта показа сериала «Иванько». Напомним, это ироничная и жизненная комедия о двух женщинах, которые ищут счастье в личной жизни. Главных героинь сыграли Лина Миримская и Валентина Мазунина. Первую серию зрители увидят в эфире вечером 2 ноября.

Создатели сериала признались, что идея этой картины родилась из их наблюдений за тем, как разные люди переживают свои провалы и одиночество, пытаются справиться с проблемами различных масштабов. Героиням чуть за 30, и каждая из них думает, что проблемы ее подруги куда серьезнее, чем ее собственные. Женщины пытаются помочь друг другу и этим лишь плодят комичные ситуации. Но, с одной стороны, это вмешательство в чужую личную жизнь помогает каждой понять, что на самом деле она несчастна, и дальше так продолжаться не может.

«С дуэтом Лины Миримской и Вали Мазуниной нам очень повезло. Комедийных актрис найти очень сложно, они все на вес золота. Не просто понимать юмор, а уметь его передать, сделать это не гротескно и не пошло — тонкий талант. Лина и Валя в этом плане идеальная пара!» — говорит креативный продюсер сериала Ксения Воронина.

Она поделилась, что Миримскую взяли в самом начале кастинга — актриса показала всего одну сцену, и вся группа попадала со смеху. А Мазунина отказывалась от проекта — говорила, что это будет то же, что она уже делала. Но после читки сценария выяснилось, что для артистки в этой картине все-таки найдется место эксперименту. Вместе актрисам удалось показать на экране жизненных и узнаваемых героинь.

Смотрите сериал «Иванько» со 2 ноября в 20:00 на канале ТНТ.