Обольстительный мошенник: появились первые кадры детективного сериала «Казанова»

Главные роли в фильме исполнили Антон Хабаров и Светлана Ходченкова.

В новом сезоне Первый канал покажет детективный сериал «Казанова» с Антоном Хабаровым, Светланой Ходченковой и Сергеем Угрюмовым в главных ролях.

Основные действия разворачиваются в Москве, в 1975 году. В центре сюжета — харизматичный мужчина, который влюбляет в себя женщин, а потом обкрадывает их и бесследно исчезает.

Не все дамы спокойно переносят обман. Одна из героинь даже заканчивает жизнь самоубийством.

После трагического инцидента за дело берутся сыщики. Следователь Шмаков и старший лейтенант милиции Полина Новгородцева начинают поиски преступника.

Актеры: Антон Хабаров, Светлана Ходченкова, Сергей Угрюмов, Катерина Шпица, Светлана Смирнова-Марцинкевич, Олеся Железняк, Ирина Пегова, Кузьма Сапрыкин, Алена Кучкова, Игорь Грабузов, Марианна Шульц, Екатерина Зорина, Татьяна Белевич, Александр Назаров, Дарья Ярцева, Дмитрий Ярцев.

Режиссер: Кирилл Белевич

Дата выхода: осень 2020 года

О точной дате выхода сериала журналисты Teleprogramma.pro объявят дополнительно. Следите за нашими новостями!