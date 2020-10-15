«Спасибо, что верите в меня!»: Полина Максимова получила приз на фестивале в Каннах

В Каннах завершился международный фестиваль сериалов Cannes Series, проходивший в этой году в онлайн и оффлайн формате. Россию на этом мероприятии представлял сериал «257 причин, чтобы жить». И хотя он не признан лучшим (победила шведская картина «Партизан»), но исполнительница главной роли российской премьеры Полина Максимова была отмечена призом за лучшую актерскую игру. Разве это не повод для гордости за отечественное кино, учитывая, что вокруг переживаний героини Максимовой и строится весь сериал? Поздравляем актрису!

«Сегодняшний день я запомню на всю жизнь! Спасибо, что верите в меня!» — написала 31-летняя артистка в Instagram.

Добавим, что приз за лучший сценарий на упомянутом фестивале получила мистическая французская картина «Молох», а среди коротких сериалов была отмечен аргентинская лента Broder.

Напомним, что лента «257 причин, чтобы жить» рассказывает историю девушки, которая долго боролась с раком. И вот врачи порадовали ее — болезнь отступила. Героиня может вернуться к нормальной жизни, но здесь ее уже никто не ждет. Возлюбленный уходит к другой, сестра присвоила себе деньги, собранные на лечение, а коллеги по работе сторонятся сотрудницу. Получившей второй шанс на жизнь девушке приходится искать новый смысл для существования.