Как звезда сериала «Пропасть между нами» Наталья Терехова ради съемок угодила в тюрьму под Кронштадтом

Главную героиню сыграла актриса Наталья Терехова. Ее Надя жертвует собой ради мужа и детей, когда супруг сбивает женщину на переходе. Надя берет вину на себя и садится вместо мужа в тюрьму, чтобы не лишать своих троих детей обеспеченной жизни…

Журналисты Teleprogramma.pro поговорили с Натальей о роли, о выборе героини и о семейных ценностях.

— Ваша героиня решается на неординарный и смелый поступок, чтобы защитить мужа и семью: садится в тюрьму, взяла на себя вину в ДТП. Вы бы смогли так поступить?

— Этот вопрос я задала себе сразу как прочитала сценарий – смогла бы я так поступить? По отношению к мужу ее решение выглядит глупым. А вот по отношению к детям оно имело смысл. Хотя лично я бы, наверное, так не поступила.

Можно самой заработать эти деньги, пойти на все, что угодно. Дети могут и с мамой быть, и с подругой ее. Ведь главный мотив ее поступка – как же она с тремя детьми в бедности жить останется.

Словом, с героиней своей я была внутренне не согласна, поэтому роль оказалась для меня вызовом. Понимаете, она, конечно, надеялась, что суд учтет ее положение и даст минимальный срок. А в итоге она 2 года детей своих не видела. Я сама мать, если неделю детей не вижу, то для меня это катастрофа! Я бы на ее месте ни за что с ними не рассталась.

— Кстати, а где снимали сцены в тюрьме?

— Сами съемки проходили в Санкт-Петербурге. А конкретно тюрьму снимали под Кронштадтом. Там есть настоящая тюрьма, где все и происходило. Этим мне проект и запомнился, такого опыта у меня прежде не было. Хотя у нас был жесткий график, снимали с утра до позднего вечера, я получала большое удовольствие.

— Из-за сюжета?

— Не только, еще из-за атмосферы, которую на съемках создал режиссер Михаил Кабанов. Декорации были мрачные – тюрьма, сюжет драматичный, но мы все так тепло общались, поддерживали друг друга, что от проекта остались одни позитивные воспоминания.

— И как проходит ваш идеальный день?

— Мой идеальный день – с семьей, мужем и нашими двумя сыновьями. Ради детей мы с мужем переехали из Санкт-Петербурга в Пушкин, так как здесь лучше климат и воздух. Сейчас стоит золотая осень, мое любимое время года!

Я очень много гуляю с детьми. Когда начинается осенняя пора, все вокруг становится красным и желтым, мы целыми днями в выходные гуляем по паркам. Вот тогда по-настоящему счастлива, в такой семейный день.

— Осень обычно поэты любят.

Так я тоже пишу стихи! И поэзию обожаю. Кстати, стихи у меня тоже с юмором, веселые. Для души пишу, и чтобы близких повеселить. О книгах или карьере поэта никогда не думала.