Лера Кудрявцева: «Бывшие жены знаменитостей отомстили мужьям»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
«Теперь это навсегда»: экстрасенс рассказала о личной жизни Эмина Агаларова
Видео

Как звезда сериала «Пропасть между нами» Наталья Терехова ради съемок угодила в тюрьму под Кронштадтом

В рамках «Фабрики мелодрам. Вторая волна» на телеканале Dомашний состоялась премьера 4-серийного проекта «Пропасть между нами».

Как звезда сериала «Пропасть между нами» Наталья Терехова ради съемок угодила в тюрьму под Кронштадтом
Кадр из сериала «Пропасть между нами». Фото: телеканал Dомашний

Главную героиню сыграла актриса Наталья Терехова. Ее Надя жертвует собой ради мужа и детей, когда супруг сбивает женщину на переходе. Надя берет вину на себя и садится вместо мужа в тюрьму, чтобы не лишать своих троих детей обеспеченной жизни…

Журналисты Teleprogramma.pro поговорили с Натальей о роли, о выборе героини и о семейных ценностях.

Кадр из сериала «Пропасть между нами». Фото
Кадр из сериала «Пропасть между нами». Фото: телеканал Dомашний

— Ваша героиня решается на неординарный и смелый поступок, чтобы защитить мужа и семью: садится в тюрьму, взяла на себя вину в ДТП. Вы бы смогли так поступить?

— Этот вопрос я задала себе сразу как прочитала сценарий – смогла бы  я так поступить? По отношению к мужу ее решение выглядит глупым. А вот по отношению к детям оно имело смысл. Хотя лично я бы, наверное, так не поступила.

Можно самой заработать эти деньги, пойти на все, что угодно. Дети могут и с мамой быть, и с подругой ее. Ведь главный мотив ее поступка – как же она с тремя детьми в бедности жить останется.

Словом, с героиней своей я была внутренне не согласна, поэтому роль оказалась для меня вызовом. Понимаете, она, конечно, надеялась, что суд учтет ее положение и даст минимальный срок. А в итоге она 2 года детей своих не видела. Я сама мать, если неделю детей не вижу, то для меня это катастрофа! Я бы на ее месте ни за что с ними не рассталась.

Кадр из сериала «Пропасть между нами». Фото
Кадр из сериала «Пропасть между нами». Фото: телеканал Dомашний

— Кстати, а где снимали сцены в тюрьме?

— Сами съемки проходили в Санкт-Петербурге. А конкретно тюрьму снимали под Кронштадтом. Там есть настоящая тюрьма, где все и происходило. Этим мне проект и запомнился, такого опыта у меня прежде не было. Хотя у нас был жесткий график, снимали с утра до позднего вечера, я получала большое удовольствие.

— Из-за сюжета?

— Не только, еще из-за атмосферы, которую на съемках создал режиссер Михаил Кабанов. Декорации были мрачные – тюрьма, сюжет драматичный, но мы все так тепло общались, поддерживали друг друга, что от проекта остались одни позитивные воспоминания.

Кадр из сериала «Пропасть между нами». Фото
Кадр из сериала «Пропасть между нами». Фото: телеканал Dомашний

— И как проходит ваш идеальный день?

— Мой идеальный день – с семьей, мужем и нашими двумя сыновьями. Ради детей мы с мужем переехали из Санкт-Петербурга в Пушкин, так как здесь лучше климат и воздух. Сейчас стоит золотая осень, мое любимое время года!

Я очень много гуляю с детьми. Когда начинается осенняя пора, все вокруг становится красным и желтым, мы целыми днями в выходные гуляем по паркам. Вот тогда по-настоящему счастлива, в такой семейный день.

— Осень обычно поэты любят.

Так я тоже пишу стихи! И поэзию обожаю. Кстати, стихи у меня тоже с юмором, веселые. Для души пишу, и чтобы близких повеселить. О книгах или карьере поэта никогда не думала.

Тэги

«Пропасть между нами»Наталья Терехова