Переживания со смехом: ТНТ покажет комедийный сериал «Иванько» о поисках женского счастья

В ноябре канал ТНТ покажет зрителям новый комедийный сериал «Иванько». В главных ролях — Валентина Мазунина («Реальные пацаны», «Горько!») и Лина Миримская («Бедные люди»). Они играют непохожих друг на друга женщин, которые отчаянно пытаются наладить свою жизнь, но только еще больше запутываются.

Одна — раскрепощенная и хамоватая тамада. Другая — скромная учительница английского. Героини курьезно встретились в отделе полиции и решили помочь друг другу наладить отношения с сильным полом. Вот только эти старания приводят их к еще большему количеству забавных и нелепых ситуаций.

«Это актуальная история, потому что сегодня каждый второй паблик в соцсетях учит нас жить, появилось много коучей и психологов. А несчастных людей все больше и больше. К 30 годам особенно остро ощущается это разочарование, — говорит креативный продюсер сериала Ксения Воронина. — Герои получились живыми и трогательными. Мне кажется, многие увидят в них личные переживания и проблемы, и смогут посмеяться над ними. Станет, как минимум, легче!»

С помощью юмора сериал исследует комплексы и установки, которые людям навязывает общество. Как перестать быть жертвой? Как выйти из зоны комфорта? Как полюбить себя? Ответы на эти вопросы активно будут искать героини.

Также в сериале снялись Виктория Заболотная, Анастасия Акатова, Елена Шевченко, Алексей Вертков, Денис Шведов и Михаил Тройник.

Смотрите комедию «Иванько» с 2 ноября в 20:00 на канале ТНТ.