«Ссадины и кровоподтеки — настоящие»: звезда «Гранда» Александр Соколовский – о травмах на съемках нового сезона

Новый сезон популярного сериала «Гранд» на телеканале «Супер» преподнес сюрприз зрителям: на этот раз персоналу роскошного эко-отеля предстоит столкнуться с нетривиальными гостями. Терпение служащих будут проверять капризные блогеры, японские инвесторы, бандиты и даже индийские гуру.

— Александр, в «Гранде» вы последние два сезона. Какой, на ваш взгляд, интереснее?

— Сложно выбрать между сезонами, потому что каждый сезон интересен по-своему. Третий сезон был интересен тем, что Юра просто попадает в эту Вселенную, в этот отель, знакомится со всеми, меняется, влюбляется, проживает целую жизнь.

Сезон номер четыре, конечно, совершенно другой. Тут такие события, которые он никогда не предполагал в своей жизни. Он точно не планировал, что его когда-нибудь похитят и что в его жизни будет настоящий экшен. Мой герой, в буквальном смысле, старается выжить.

Не могу раскрывать всей интриги, но скажу, что многие ссадины и кровоподтеки, которые зрители увидят на моем теле в кадре, настоящие. Несмотря на то, что съемочная группа максимально меня берегла, все-таки мы старались сделать делать все истории по-настоящему, максимально приближено к реальности.

Было совершенно неожиданно в новом сезоне «Гранда» видеть полноценную детективную линию, и я ей очень рад. Просто я такие сцены безумно люблю, я люблю экшн, движ, поэтому решил отказаться от услуг каскадеров и дублера. Уверен, зрители будут приятно удивлены новым сезоном.

— Расскажите про съемки: где работали, чем кормили, какие требования к безопасности были? Работа же пришлась на период карантина…

— Съемки проходили в Москве и Подмосковье, у нас традиционная площадка на «Амедиа», также мы снимаем в подмосковном отеле «ЛесАрт». В этом сезоне съемки были на настоящей ферме, от которой вся съемочная группа и актеры были в восторге, получили огромное удовольствие.

Что касается безопасности, у нас все было очень строго. Был период, когда мы не работали, съемочный процесс полностью остановили. Меры соблюдались серьезные, строгие. Всем мерили температуру, все ходили в масках, все регулярно сдавали тесты. И именно поэтому у нас в группе не было случаев.

— А были какие-то примечательные моменты (смешные или грустные), которые остались за кадром, но наш читатель просто обязан о них знать?

— Честно говоря, все их сейчас так и не вспомню, очень много было смешных моментов на самой ферме, как я там и среди поросят бегал, как я выпрыгивал из свинарника. И у нас там на ферме был очень низкий потолок, и вся съемочная группа ударялась лбом о верхнюю балку как минимум по одному разу в день. Это мы называли таким своеобразным крещением фермы.

— Расскажите о ваших ближайших планах. Будете отдыхать или уже заняты в новом проекте?

— У меня впереди несколько новых проектов. Мы только что закончили снимать проект «257 причин, чтобы жить». Во всю продолжаются съемки сериала «Бывшие», так что, думаю, в самое ближайшее время они появятся на платформе Start и на телеканале «Супер».

— А можете выделить какую-то свою роль, которая вам особенно близка и дорога? Почему?

— Я каждую свою роль особенно близко и дорого ценю. Есть роли, которые хочется всегда отметить, такие знаковые в моей жизни, это, как правило, роли, ради которых приходилось учиться чему-то новому.

Я, например, люблю все роли врачей, потому что мне просто очень нравится эта профессия и я получаю удовольствие, когда я играю врача. «Гранд» — не исключение. Мне очень нравится история «Сувениры из Одессы», где я играл скрипача, мне приходилось учиться играть на скрипке. В общем-то, наверное, каждая роль в моей жизни чем-то да таким ярким отметилась.

Новые серии «Гранда» выходят в эфире телеканала «Супер» по пятницам, в 20:00.