От «Мосгаза» до «Катрана»: все женщины майора Черкасова

Первый канал выпустил очередной сезон расследований майора Ивана Черкасова (Андрей Смоляков) — уже седьмой по счету. Катран — это вид небольшой акулы, а еще так в СССР называли подпольные казино. Черкасов и его храбрая напарница Соня (Марина Александрова) расследуют таинственные убийства, и все ниточки ведут туда — в катраны…

Но, напомним, в «черкасовском цикле» с 2012 года нам рассказывают не только о профессиональных успехах майора. Параллельно зритель следит за личной жизнью актера. Тут Черкасов непостоянен, так что не мешает вспомнить всех женщин обаятельного сыщика. Тем более что в «Катране» они появляются… все сразу.

Первую жену Черкасов потерял на войне вместе с сыном. Второй супругой Ивана еще в самой первой части цикла («Мосгаз», 2012) была хрупкая и элегантная Вера (Екатерина Климова). Модная девушка завела себе любовника, о чем честно призналась мужу. И ушла. В новой части сериала она возвращается, чтобы обсудить с бывшими Черкасова его самого.

После Веры офицер переключился на Маргариту (Даниэла Стоянович). Она была матерью одного из важных свидетелей — мальчика Славы. И сильнее прежних жен давила на Черкасова, постоянно его пилила. Тем не менее их отношения все же сложились в семью. Он усыновил ее ребенка.

Но в итоге брак был разрушен: после того как тот самый Слава вырос и стал участковым, он получил серьезную травму головы. И его мать, Рита, опять считала именно Черкасова виноватым в увечье пасынка. Это стало последней каплей.

Галя — третья и все еще действующая жена Черкасова в исполнении Евгении Крюковой. Иван Петрович увлекся красавицей, когда вел очередное дело. Она жила в доме, окутанном чередой преступлений. И пока пара до сих пор вместе.

Очень неравнодушна к сыщику была и молодая журналистка «Советской трибуны» Оксана Демидова (Мария Андреева), которая ходила по пятам за кумиром и даже попыталась его поцеловать. Но романа не сложилось, женатый сыщик устоял, и героиню в итоге убили.

Еще женщины рядом с сыщиком

В роли балерины, увлеченной покером, в «Катране» появляется и театральная легенда Москвы — актриса Евдокия Германова.

Алена Бабенко сыграла хозяйку катрана, подражающую Софи Лорен.

Все фильмы цикла

«Мосгаз» (2012),

«Палач» (2014),

«Паук» (2015),

«Шакал» (2016),

«Операция «Сатана» (2018),

«Формула мести» (2019),

«Катран» (2020).

Новое дело майора Черкасова («Катран»)

С понедельника по четверг в 21.30