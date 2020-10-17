От «Мосгаза» до «Катрана»: все женщины майора Черкасова

Первый канал выпустил очередной сезон расследований майора Ивана Черкасова (Андрей Смоляков) — уже седьмой по счету. Катран — это вид небольшой акулы, а еще так в СССР называли подпольные казино. Черкасов и его храбрая напарница Соня (Марина Александрова) расследуют таинственные убийства, и все ниточки ведут туда — в катраны…
Но, напомним, в «черкасовском цикле» с 2012 года нам рассказывают не только о профессиональных успехах майора. Параллельно зритель следит за личной жизнью актера. Тут Черкасов непостоянен, так что не мешает вспомнить всех женщин обаятельного сыщика. Тем более что в «Катране» они появляются… все сразу.
Первую жену Черкасов потерял на войне вместе с сыном. Второй супругой Ивана еще в самой первой части цикла («Мосгаз», 2012) была хрупкая и элегантная Вера (Екатерина Климова). Модная девушка завела себе любовника, о чем честно призналась мужу. И ушла. В новой части сериала она возвращается, чтобы обсудить с бывшими Черкасова его самого.
После Веры офицер переключился на Маргариту (Даниэла Стоянович). Она была матерью одного из важных свидетелей — мальчика Славы. И сильнее прежних жен давила на Черкасова, постоянно его пилила. Тем не менее их отношения все же сложились в семью. Он усыновил ее ребенка.
Но в итоге брак был разрушен: после того как тот самый Слава вырос и стал участковым, он получил серьезную травму головы. И его мать, Рита, опять считала именно Черкасова виноватым в увечье пасынка. Это стало последней каплей.
Галя — третья и все еще действующая жена Черкасова в исполнении Евгении Крюковой. Иван Петрович увлекся красавицей, когда вел очередное дело. Она жила в доме, окутанном чередой преступлений. И пока пара до сих пор вместе.
Очень неравнодушна к сыщику была и молодая журналистка «Советской трибуны» Оксана Демидова (Мария Андреева), которая ходила по пятам за кумиром и даже попыталась его поцеловать. Но романа не сложилось, женатый сыщик устоял, и героиню в итоге убили.
Еще женщины рядом с сыщиком
В роли балерины, увлеченной покером, в «Катране» появляется и театральная легенда Москвы — актриса Евдокия Германова.
Алена Бабенко сыграла хозяйку катрана, подражающую Софи Лорен.
Все фильмы цикла
- «Мосгаз» (2012),
- «Палач» (2014),
- «Паук» (2015),
- «Шакал» (2016),
- «Операция «Сатана» (2018),
- «Формула мести» (2019),
- «Катран» (2020).
- Новое дело майора Черкасова («Катран»)
С понедельника по четверг в 21.30