Звезда сериала «Обманутые надежды» Юлия Шиферштейн приоткрыла сюжет и закулисье фильма

Открывается новый сезон премьер проектом «Обманутые надежды», где свою первую главную роль сыграла актриса Юлия Шиферштейн.

В интервью Teleprogramma.pro актриса поделилась своими волнениями и мечтами, а также приоткрыла сюжет фильма.

— Это ваша первая главная роль. Волновались, когда шли на пробы?

— Еще как. И безумно радовалась, когда ее получила. Понимаете, чтобы сыграть такую роль, надо уже иметь что-то за душой, некий жизненный багаж. Чтобы было, что рассказать зрителю. Не пережив подобное, не чувствуя героини и ее терзаний, невозможно хорошо сыграть.

Многое из моей роли схоже с моей судьбой, даже перипетии личного характера. Я даже как мать понимаю Лизу – у меня самой дочка Софья, 4,5 года, и когда я играла сцены расставания, я просто поднимала все свои собственные эмоции.

Я уже начинаю задумываться и о втором ребенке, хотя когда-то для меня ничего не существовало, кроме актерской карьеры. Материнский инстинкт никак не просыпался, но теперь все изменилось.

— Вам же тоже в силу профессии приходится часто расставаться с дочкой?

— Да, и это безумно тяжело. Хотя она у меня ходит в садик и есть папа, который с ней остается, няня помогает. Пока справляемся. Когда появляется ребенок, мир женщины полностью переворачивается. Меняется система ценностей.

Полноценной женщиной во всех смыслах начинаешь себя ощущать только после того, как у тебя появляется ребенок. Теперь, когда я играю на площадке с детьми, я смотрю на них и сюжет совершенно по-другому. Чувства появляются истинные, настоящие, из глубины души.

Тем более на этом проекте моя «дочка» — девочка Ева очень похожа с моей Софьей. Такая же блондиночка. Даже сама Ева посмотрела и сказала: «Одно лицо», а моя малышка немного заревновала маму к ней.

— Как Софья реагирует на то, что мама – актриса?

— Нормально. Спрашивает: «Мама, а ты опять на съемки едешь?» Смирилась, понимает.

— А муж как относится к вашей работе?

— С подозрительным спокойствием! (смеется). Однако он рекламирует мои успехи. Человек он военный, и круг общения у него обширный, поэтому полгорода ждет выхода этого фильма.

— О чем фильм «Обманутые надежды»?

— Фильм об истинных человеческих ценностях, о том приоритете в жизни, который каждый из нас должен себе выстроить – для чего он живет? Для работы или для семьи?

Конечно, наш фильм – о сильной женщине, но ведь даже сильные люди могут совершать ошибки, заблуждаться. Я, как актриса, очень хорошо понимаю всю эту историю.

— Андрей Фролов, который играет вашего мужа, изначально пробовался на роль главного героя, которая в итоге досталось Юрию Батурину.

— Да, он просто сказал, что ему надоело играть принцев на белом коне, и он уговорил продюсеров взять его на отрицательного персонажа (смеется).

Кстати, это не первая наша совместная работа, мы с ним уже играли мужа и жену. И он, и Юрий очень мне помогали, поддерживали меня, всячески опекали. У меня, повторюсь, первая главная роль, и поддержка коллег на площадке была очень важна.

— Ваша героиня живет в очень красивом доме. Где проходили съемки?

— Ой, дом действительно просто чудесный. Когда я его впервые увидела, пришла в полный восторг. Мне даже захотелось самой в таком доме жить (смеется).

С другой стороны, такие огромные пространства не так просто обжить. Снимали мы в Подмосковье, в закрытом поселке. Вокруг дома, помню, была большая территория – сосны, пруд, дорожки. Мне очень нравилось там гулять, как на курорте.

Всегда приятно между дублями воздухом подышать. Кстати, дом этот режиссер Валентин Донсков очень долго выбирал. Ему хотелось, чтобы он как бы был продолжением наших героев, чуть ли не сам отдельным персонажем. Надеюсь, в итоге так и получилось.

Смотрите фильм «Обманутые надежды» на телеканале Dомашний в 19.00.