Как снимали сериал «Возвращение»: самое сложное было взорвать рыбный завод!

На канале «Россия» выходит новая остросюжетная многосерийная мелодрама «Возвращение». В главных ролях этого фильма можно увидеть Алену Яковлеву, Дмитрия Миллера, Юлию Подорезову и многих других известных артистов.

Если в сериале есть оружие, то оно должно обязательно выстрелить

По сюжету главная героиня Ирина становится женой жесткого и властного мужчины по имени Петр. Поначалу она верит в правдивость пословицы «Стерпится – слюбится», но потом убеждается в том, что так бывает не всегда.

Однажды в порыве отчаяния Ирина берет в руки незаряженный пистолет. И неожиданно он выстреливает.

По словам режиссера, перед ним стояла задача увлечь зрителя, чтобы он проникся историями героев и начал бы им сопереживать. А переживать действительно есть за что. Режиссер показывает зрителям целый спектр проблем персонажей: это и любовная драма главной героини, и трагедия матери, и конфликт отцов и детей.

Режиссер Сергей Лялин: «Это сериал не про бандитов, а про людей, попавших в сложные обстоятельства»

«В нашем сериале кипят настоящие страсти и присутствуют экшн-сцены. Например, в одном из эпизодов горит машина. При этом у некоторых героев – криминальное прошлое, — поясняет Сергей Лялин. — Но это сериал не про бандитов, а про людей, оказавшихся в сложных обстоятельствах».

Сериал снимался преимущественно в Москве и Подмосковье: в реальных квартирах, домах и особняках.

По словам Сергея Лялина, самыми сложными можно назвать съемки взрыва заброшенного рыбного завода, на территории которого герой держит подпольный цех.

В этот же день снимались взрывы автомобилей. И при всем при этом на улице шел сильный дождь.

По словам Сергея Лялина, в сценах драк артисты обходились без участия дублеров.

Актриса Алена Яковлева: «Если говорите о сгущении красок, посмотрите на заголовки новостей»

Кстати, актерский состав сериала действительно впечатляет. Одна из главных звезд фильма – это, безусловно, Алена Яковлева. Она играет жесткую и авторитарную женщину, которая при этом чрезмерно любит своего сына. Но из-за его нерешительности называет за глаза «дундуком»: мужчина никак не может сделать выбор между двумя женщинами. А уж как героиня Алены Яковлевой недолюбливает своих невесток.

«Сюжет картины «Возвращение» вполне жизненный. При этом в сериале есть и любовь, и страсть, и побеги, и выстрелы. А в линию моей героини мы добавили еще и немного юмора, когда деспотичная и энергичная Елизавета Андреевна выстраивает свои романтические отношения с прокурором, — поясняет Алена Яковлева. — Если вы думаете, что краски в сериале «Возвращение» сгущены и острые ситуации преувеличены, то посмотрите на заголовки новостей. И вы поймете: это все очень реалистично!».

О чем сериал «Возвращение»

По словам актера Александра Никитина, главная тема сериала «Возвращение», на его собственный взгляд, — это зло, которое должно быть непременно наказано и взаимоотношения мужчины и женщины, в которых оба партнера должны занимать равные позиции.

«Моего героя, конечно, можно назвать настоящим негодяем. Но при этом Петр отстаивает свою правду и борется за себя и свое счастье всеми возможными способами. Он живет по принципу: «Игра стоит свеч!»

Кстати, теме любви посвящен новый сериал режиссера «Самый лучший муж». Если говорить о звездных актерах, то там снимаются Надежда Маркина и Евгений Морозов. Новый сериал был также снят для канала «Россия». Но дата его выхода пока неизвестна.

Ну, а многосерийный фильм «Возвращение» стартует на канале «Россия» уже 11 октября, в 21:20.