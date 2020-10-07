В сериале «Властелин колец» ожидается обилие постельных сцен как в «Игре престолов»

Фанатов «Властелина колец» уже несколько месяцев мучает один важный вопрос: новый сериал по вселенной Толкина, который снимает компания Amazon, будет похож на «Игру престолов» в плане демонстрации интима и жестокости или останется чистым и эпичным, как фильмы Питера Джексона?

К сожалению или к счастью, в Сети появляется все больше намеков на взрослый вариант, с постельным сценами и обнаженкой. В частности, прошел слух, что в приглашении на кастинг проекта значилось, что «актерам должно быть комфортно сниматься нагими». А недавно сайт Knight Edge Media нашел подтверждение тому, что уроженка Новой Зеландии (именно там снимается сериал) Дженнифер Уорд-Лиланд получила работу на съемках сериала в качестве координатора интимных сцен. Издание уверено, что Amazon собирается сделать свою версию «Игры престолов», то есть снять историю о Средиземье со взрослым рейтингом.

Фанатам Джона Толкина это может не понравиться, так как в своих романах культовый писатель почти не касался интимной жизни персонажей. В трех фильма «Властелина колец» тоже все было достаточно целомудренно. Но новый век, новые тенденции…

Напомним, что сюжет сериала будет разворачиваться задолго до событий кинотрилогии. Зрители увидят как люди, эльфы, гномы и орки уживались до создания кольца всевластия.