«Приходилось рисковать жизнью»: звезда сериала «Территория» Ксения Отинова о закулисье проекта и мистике

В октябре ТНТ представит новый проект «Территория» — это южная готика в духе «Твин Пикса» или «Озарка», только про уральские просторы. История путешествия по Пермскому краю — региону, полному легенд, суеверий и страхов.

Актеры побывали в Чертовом городище, заглянули в знаменитую Кунгурскую ледяную пещеру, посетили Усьвинские столбы. И это только начало. Еще больше пришлось пройти испытаний.

Почему Пермский край открывает истинное лицо человека, как выжить в бескрайних лесах ночью и что помогало преодолеть все трудности — сайту Teleprogramma.pro рассказала молодая актриса Ксения Отинова. Кстати, «Территория» — это первая работа девушки и так случилось, что родом она из Пермского края.

— Ксения, где проходили съемки?

— Съемки проходили в Пермском крае, близ городов Горнозаводск, Губаха, Кунгур. Эта местность славится горными массивами и реками, лесными болотами, природными памятниками. Видели Губахинсикий Каменный город (его еще называют Чертовым городищем), ледяную Кунгурскую пещеру, знаменитые Усьвинские столбы. Это одни из многих мест, где доводилось работать — мест сурово красивых.

Вообще, Пермский край – это моя родина, так что я была дома. В фильме рассказывается о городе Кудымкар и Кудымкарском районе, как раз тех местах, где я росла.

Природа там отличается более суровой красотой, каменистые возвышенности — редкость на моей малой Родине, там есть только бескрайние просторы лесов и это не менее завораживающе.

— О чем, на ваш взгляд, сериал «Территория»?

— На данный момент я еще не видела полностью смонтированной картины. При просмотре, наверняка, откроются новые смыслы, которых я не подметила при чтении сценария или даже в процессе его воплощения. Кино — это тоже магия особого свойства.

Думаю, что эта история о том, что все мифы и поверья — все, чем люди объясняли мироустройство — имеет под собой темное начало, но эти силы не всегда разрушительны.

Сложно описать словами, нужно внимательно наблюдать за героями Андрея Мерзликина и Глеба Калюжного и за всеми нами, тогда станет более понятно.

А еще «Территория» — про то, что в нашей стране есть не только Москва. В каждом уголке можно найти фантастическое и примечательное. У нас, например, есть такой народ Коми-пермяки, там без легенд никуда. И мне кажется, нам всем этого не хватает.

— Расскажите про вашу героиню: кто она, какая она, чем занимается?

— Таня — деревенская девочка, которая учится в Пермском институте на филологическом факультете, изучает Коми-пермяцкий фольклор. На момент начала истории они с подругой Надей приехали в деревню, чтобы собрать устный фольклор — обычная практика.

Можно подумать, что Таня не верит в народные легенды и приметы в отличие от Нади, но мне кажется, что она просто подходит к этим вопросам более рационально, хотя ей первой приходится напрямую столкнуться с иррациональностью происходящего.

Очень многое Таня взяла от меня — я тоже деревенская и воду коромыслом таскала, и в лесу не пропаду, я выросла на улице. По разным причинам моя семья до сих пор живет в бараке, так что мне с детства пришлось столкнуться с несправедливостями мира, как бы меня не оберегали от них родные.

Это мой первый опыт работы в кино, пришлось полагаться на интуицию. Получилось, что Таня вскрыла всю мою боль, ох, сколько ее было много, даже порой неприятно вспоминать.

— Давайте про работу: это был сложный проект или все далось легко? Почему?

— Все-таки сложный и морально и физически. Мы начали снимать летом и закончили зимой. Край суровый, неприветливый, так что вся съемочная группа по полной прошла курсы уральской закалки.

Для меня он был более сложным морально — я ощущала огромную ответственность, потому что фильм снимали о моем народе и не на все вещи я могла повлиять (к сожалению или к счастью), а ответственности от этого ощущала не меньше.

Мне казалось, что с меня первой спросят почему именно в таком ключе велся рассказ о тех вещах, которые я знаю с детства. Я долго не могла понять, почему в этой истории мой народ предстает таким темным, не таким ясным, каким знаю его я. И только сейчас понимаю, что фильм будет полон контрастов. Уверена, что картина была в хороших руках.

— Как строился рабочий день: сколько времени проводили на площадке, что делали во время отдыха?

— Съемочный день обычно длился 12 часов и более, большинство из группы вообще не прекращали работу ни на час. В перерывах много шутили и смеялись – защитная реакция организма. И в болотах, и в снегу по уши были, плескались в горных реках в минусовую температуру и по горам карабкались.

Там не то чтобы теплый пледик пригодился согреться, а настоящий тулуп, и вместо чая — укол витамина С внутривенно. Порой для того, чтобы добраться до съемочной площадки — приходилось, без преувеличений, рисковать жизнью.

Это условия, в которых проверяется человек, личность. У меня осталось много друзей с «Территории».

— Можете вспомнить какие-то примечательные моменты работы над проектом?

— У меня осталось много хороших воспоминаний, пусть не все из них смешные. Однажды мы добирались со съемочной площадки до каравана на лодке в полную темень по реке Усьва. Река окружена с двух сторон горами, дно каменистое.

Наш Пермский гондольер предупредил, что если мы напоремся на камень дном лодки или хотя бы заденем его носом, то перевернемся посреди реки. Это очень напугало нашего ассистента по актерам Олю.

Она сидела на носу и у нее буквально тряслись руки, а мы с Глебом песни орали от страха и красоты.

Еще такой забавный случай: мы снимали проезд на мотоцикле, впереди ехала камера, Глеб за рулем, я сидела в коляске. Гнали на приличной скорости и так получилось, что все брызги отборной пермской грязи полетели в меня. Я была буквально облеплена грязью и боялась даже рот раскрыть, чтобы не наесться. В итоге так и доехала дубль до конца.

— Как сложились отношения с коллективом, были ли ссоры?

— Вообще с каждым из съемочной группы «Территории» готова отправиться в разведку после того, через что мы прошли вместе.

— А режиссер ругался?

— С Игорем Твердохлебовым мы не ругались, всегда находились в адекватном творческом диалоге, притом он находил такие рычаги для того, чтобы выжать из нас все и по полной в кадре.

Сериал «Территория» — это история о том, как 19-летний парень ищет своих родителей, пропавших во время этнографической экспедиции. Вместе с двумя случайными попутчицами — студентками-филологами — он отправляется в путешествие по земле шаманов и колдунов.

Главный герой не верит в мистику, но каждый новый шаг по суровому краю приносит испытания его скептицизму. Иногда кажется, что нужно остановиться и вернуться в привычный цивилизованный мир, но желание найти родителей сильнее страха перед неизведанным.

Смотрите сериал «Территория» с 12 октября в 22:00 на канале ТНТ