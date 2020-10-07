Пандемия по-деревенски: на «МТС ТВ» выйдет сериал про сельскую самоизоляцию

Компания «МТС Медиа» объявила о старте съемок комедийного сериала о жителях деревни, нашедших для себя выгоду в самоизоляции. 10-серийный проект под названием «Афера» покажут в 2021 году в онлайн-кинотеатре «МТС ТВ».

Главными героями станут три брата-хулигана. Они много лет держали в страхе свою родной поселок и терроризировали соседей. Но когда пришла пандемия коронавируса, братья заперлись у себя дома на карантин, и местные жители впервые смогли вздохнуть спокойно. Но вот настал момент, когда власти объявили об окончании самоизоляции. Односельчане единогласно решили, что не будут сообщать проблемному семейству эту радостную новость. Так начинается большая афера с участием всей деревни из 200 человек. Селяне изо всех сил стараются скрыть тайну об отмене карантина, но их «гениальный план» может рухнуть из-за младшего брата, который влюбляется в приехавшую из города медсестру.

Режиссером проекта выступит Михаил Старчак, снявший сериалы «Полярный», «СашаТаня», третий сезон «Зайцев +1». В главных ролях: Александр Волохов, Данил Стеклов и Артем Гайдуков.