Netflix показал, как будут выглядеть главные герои «Ведьмака» во втором сезоне

5 и 6 октября студия Netflix выложила Twitter кадры второго сезона фэнтези-сериала «Ведьмак», демонстрирующие, как будут выглядеть главные персонажи.

Охотник на чудовищ Геральт из Ривии в исполнении Генри Кавилла предстал в новой черной броне, грозной и практичной. Видно, что дизайнеры костюма долго искали золотую середину между эффектным видом и удобством в бою. В посте с ведьмаком создатели сериала опубликовали и короткий стишок про него.

His emotional shield

can ward off any charmer,

but his trusted sword he’ll wield,

will be matched with new armour. pic.twitter.com/Z7yA6kZjRH

