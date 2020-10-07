Netflix показал, как будут выглядеть главные герои «Ведьмака» во втором сезоне

Геральт из Ривии и княжна Цирилла будут смотреться еще интереснее.

5 и 6 октября студия Netflix выложила Twitter кадры второго сезона фэнтези-сериала «Ведьмак», демонстрирующие, как будут выглядеть главные персонажи.

Охотник на чудовищ Геральт из Ривии в исполнении Генри Кавилла предстал в новой черной броне, грозной и практичной. Видно, что дизайнеры костюма долго искали золотую середину между эффектным видом и удобством в бою. В посте с ведьмаком создатели сериала опубликовали и короткий стишок про него.

Его эмоциональный щит Страшит любого чародея, Но, мастерски мечом владея, Броню он точно оценит.

His emotional shield

can ward off any charmer,

but his trusted sword he’ll wield,

will be matched with new armour. pic.twitter.com/Z7yA6kZjRH — The Witcher (@witchernetflix) October 5, 2020

Также фанаты «Ведьмака» могут полюбоваться на подросшую Цири в исполнении Фрейи Аллан. Она уже не маленькая девочка, которая только убегала в первом сезоне. В продолжении сериала она будет учиться защищать себя. Геральт заберет княжну в крепость ведьмаков, где будет обучать владению мечом. Но сможет ли он обуздать магический дар, что пробудится в теле девушки?

Про Цири у Netflix тоже есть стих.

Расставшись со слезами в жестокую ночь, Готовится к бою неожиданности дочь.

She gave tearful goodbyes

on a most violent night.

Now this child of surprise

is preparing to fight. pic.twitter.com/qVP2wDCQXl — The Witcher (@witchernetflix) October 6, 2020

Очевидно, в ближайшее время стоит ждать такого же стихотворного поста о чародейке Йеннифэр. Второй сезон «Ведьмака» зрители увидят в 2021 году.