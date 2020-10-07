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Netflix показал, как будут выглядеть главные герои «Ведьмака» во втором сезоне

Геральт из Ривии и княжна Цирилла будут смотреться еще интереснее.

Netflix показал, как будут выглядеть главные герои «Ведьмака» во втором сезоне
Фрейя Аллан - исполнительница роли Цири. Фото: globallookpress.com

5 и 6 октября студия Netflix выложила Twitter кадры второго сезона фэнтези-сериала «Ведьмак», демонстрирующие, как будут выглядеть главные персонажи.

Охотник на чудовищ Геральт из Ривии в исполнении Генри Кавилла предстал в новой черной броне, грозной и практичной. Видно, что дизайнеры костюма долго искали золотую середину между эффектным видом и удобством в бою. В посте с ведьмаком создатели сериала опубликовали и короткий стишок про него.

Его эмоциональный щит

Страшит любого чародея,

Но, мастерски мечом владея,

Броню он точно оценит.

Также фанаты «Ведьмака» могут полюбоваться на подросшую Цири в исполнении Фрейи Аллан. Она уже не маленькая девочка, которая только убегала в первом сезоне. В продолжении сериала она будет учиться защищать себя. Геральт заберет княжну в крепость ведьмаков, где будет обучать владению мечом. Но сможет ли он обуздать магический дар, что пробудится в теле девушки?

Про Цири у Netflix тоже есть стих.

Расставшись со слезами в жестокую ночь,

Готовится к бою неожиданности дочь.

Очевидно, в ближайшее время стоит ждать такого же стихотворного поста о чародейке Йеннифэр. Второй сезон «Ведьмака» зрители увидят в 2021 году.

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