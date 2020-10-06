«Исключительно насыщенный, богатый сюжет»: на канале «Россия 1» стартует сериал «Возвращение»

Картина расскажет о жизни в «золотой клетке» и как из нее вырваться.

12 октября на канале «Россия» стартует показ остросюжетной мелодрамы «Возвращение». Героев нового сериала сыграли такие актеры, как: Юлия Подозерова, Дмитрий Миллер, Александр Никитин и Алена Яковлева.

Это история о женщине, которая оказалась заперта в «золотой клетке». Она вышла замуж за жесткого, ревнивого и властного мужчину и долго страдала в браке. К этому союзу привел целый ряд интриг, которыми была наполнена ее прошлая жизнь. Однажды главная героиня стреляет в своего ненавистного мужа, думая, что пистолет не заряжен. Трагедия стала для нее шансом вырваться из кошмара и вернуться к счастью и свободе. Но для этого придется разобраться со своим прошлым. Женщина приезжает в дом первого мужа, который давно счастлив в новом браке. Разрушит ли она семейный уют «бывшего» ради собственных желаний?

Создатели сериала обещают зрителям непредсказуемые повороты сюжета и неожиданную разгадку тайны, кто на самом деле желал зла главной героине.

«Исключительно насыщенный, богатый сюжет. Я не мог оторваться от сценария, пока не прочитал до конца. Я вообще люблю работать на стыке жанров, и в данном случае, конечно, мелодрама переплетается с детективом», — отметил режиссер картины Сергей Лялин. «Для меня главная тема сериала «Возвращение» – это зло, которое всегда должно быть наказано, и взаимоотношения мужчины и женщины, которые всегда должны быть равноправны, в отношениях никто не может быть собственником. У нас был сложный материал, состоящий из огромного количества перипетий, душевных переживаний», — рассказал Александр Никитин, сыгравший супруга-деспота.

Первую серию «Возвращения» смотрите 12 октября в 21:20 на канале «Россия».