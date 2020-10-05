Еще больше злободневного юмора: россиян ждет «вторая волна» сериала «Чума!»

Пока общество замерло в ожидании «второй волны» коронавируса, онлайн-кинотеатр ivi запустил съемки второго сезона сериала «Чума!», порожденного пандемией. Проект носит символическое название «Чума! Вторая волна». Предполагается, что зрители увидят его эпизоды еще до конца текущей осени.

Создатели шоу рассказали, что к команде присоединились актеры Кирилл Нагиев, Алина Алексеева, Дмитрий Колчин и ряд знаковых медиаперсон. Также зрители увидят уже полюбившегося барона в исполнении Максима Лагашкина, его дочь, сыгранную Зоей Бербер, и Вячеслава Чепурченко в образе гонца. Последнему в новом сезоне придется выбирать между двумя своенравными девушками.

«Второй сезон — чистый огонь. Смотрите и не говорите, что не видели», – говорит продюсер проекта Тина Канделаки.

больше по теме Тина Канделаки и Давид Кочаров объяснили успех проекта «Чума!» Глава компания Carbon Production и генеральный продюсер ivi пообщались с журналистами.

Создатели сериала обещают еще больше злободневного юмора. Для этого они собираются выпускать новые серии уже на следующий день после съемок, чтобы практически мгновенно транслировать реакцию на происходящие в обществе события. Производство стартовало уже 5 октября.

Добавим, что первый сезон «Чумы!» побил рекорды по просмотрам на ivi и завоевал приз за лучший сериал на карантине, по версии журнала Glamour. Шесть стартовых серий проекта доступны в онлайн-кинотеатре бесплатно.