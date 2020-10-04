Звезда «Очень странных дел» хотела закончить карьеру, не получив роль в «Игре престолов»

Звезда сериала «Очень странные дела» и нового фильма «Энола Холмс», 16-летняя актриса Милли Бобби Браун рассказала, что чуть было не забросила актерскую карьеру в самом начале. 3 октября девушка пришла на The Tonight Show к Джимми Фэллону и поведала, как складывалась ее жизнь до успеха в Stranger Things.

Оказывается, до того, как пройти кастинг в сериал, который сделал ее знаменитой, юная актриса ходила на пробы всего подряд и постоянно получала отказы. Особенно сильно девочка хотела получить роль в «Игре престолов» и, когда ей отказали в этом проекте, она была очень разочарована всей киноиндустрией и задумалась о том, чтобы выйти из нее.

«Я прочувствовала, каково это получить множество «нет», прежде чем услышишь заветное «да», — поделилась Милли, пожаловавшись, что ей отказывали 24/7.

Спас карьеру юной звезды именно сериал «Очень странные дела», однако и его создатели позвонили актрисе только через два месяца после ее участия в прослушивании. Уже собиравшаяся бросить кастинги девочка решила дать своей актерской карьере второй шанс и не прогадала.