Это будет бомба: канал «Россия 1» выпустил тизер сериала о создании советского ядерного оружия

Год назад стало известно о том, что в Москве снимают кинокартину про создание первой советской атомной бомбы. И вот канал «Россия 1» представил первый тизер этого проекта. Зрителей ждет масштабный остросюжетный сериал под названием «Бомба», события которого развернутся на фоне противостояния мировых сверхдержав.

Главные герои новой ленты — молодые физики, которым поручено создать страшное оружие. Помимо демонстрации эпохи холодной войны, в драматической картине нашлось место любви и подвигу.

По сюжету гениальный ученый Михаил Рубин попадает в лагерь из-за личного конфликта с наркомом Берией. Но внезапно его освобождают, потому что знания Рубина нужны Родине для секретного проекта по созданию атомной бомбы. В Москве главный герой узнает, что, пока он был в заключении, его невеста успела выйти замуж за его друга и коллегу по новой работе. Но, несмотря на это, ученым придется работать вместе.

Режиссером выступил Игорь Копылов, снявший «Ржев» и «Ленинград 46». Известно, что поддержку в производстве сериала оказала госкорпорация «Росатом». В ролях: Евгений Ткачук, Евгения Брик, Виктор Добронравов, Ольга Смирнова, Александр Лыков, Аглая Тарасова и другие известные артисты.

Сериал выйдет на канале «Россия 1» в новом сезоне. Точная дата премьеры еще не названа.