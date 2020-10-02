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Это будет бомба: канал «Россия 1» выпустил тизер сериала о создании советского ядерного оружия

На фоне холодной войны и авторитарного режима развернется драматическая история любви.

Это будет бомба: канал «Россия 1» выпустил тизер сериала о создании советского ядерного оружия
Сериал «Бомба» расскажет о том, как создавалось ужасное оружие. Фото: канал «Россия».

Год назад стало известно о том, что в Москве снимают кинокартину про создание первой советской атомной бомбы. И вот канал «Россия 1» представил первый тизер этого проекта. Зрителей ждет масштабный остросюжетный сериал под названием «Бомба», события которого развернутся на фоне противостояния мировых сверхдержав.

Главные герои новой ленты — молодые физики, которым поручено создать страшное оружие. Помимо демонстрации эпохи холодной войны, в драматической картине нашлось место любви и подвигу.

По сюжету гениальный ученый Михаил Рубин попадает в лагерь из-за личного конфликта с наркомом Берией. Но внезапно его освобождают, потому что знания Рубина нужны Родине для секретного проекта по созданию атомной бомбы. В Москве главный герой узнает, что, пока он был в заключении, его невеста успела выйти замуж за его друга и коллегу по новой работе. Но, несмотря на это, ученым придется работать вместе.

Режиссером выступил Игорь Копылов, снявший «Ржев» и «Ленинград 46». Известно, что поддержку в производстве сериала оказала госкорпорация «Росатом». В ролях: Евгений Ткачук, Евгения Брик, Виктор Добронравов, Ольга Смирнова, Александр Лыков, Аглая Тарасова и другие известные артисты.

Сериал выйдет на канале «Россия 1» в новом сезоне. Точная дата премьеры еще не названа.

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