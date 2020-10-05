В чем сериал «Гусар» похож на фильм «Иван Васильевич меняет профессию»

С 5 октября на телеканале ТНТ стартует сериал «Гусар» с Гариком Харламовым в главной роли.

Фильм рассказывает о герое 1812 года, который по воле гениального ученого, изобретателя машины времени попадает в современность. По словам Гарика Харламова, на сегодняшний день это самая большая и значимая роль в его фильмографии.

А накануне премьеры на Интернет-платформе прошла онлайн-презентация сериала. Ее ведущим стал знаменитый юморист и резидент Comedy Club Азамат Мусагалиев, который проводил розыгрыши призов, общался с создателями и артистами сериала, и, конечно, много шутил.

Так, Азамат заявил, что Гарику Харламову очень идет прошлое. Это, собственно, подметили и создатели фильма.

Чем «Гусар» похож на «Ивана Васильевича…»

Идею снять сериал про гусара, попавшего в настоящее время, предложил генеральный продюсер Comedy Club Вячеслав Дусмухаметов. Ему понравилось то, как ранее Гарик Харламов сыграл эту эпизодическую роль в комедии «Шекспиру и не снилось». Также Гарик появлялся в этом образе в шоу Comedy Woman.

«Когда мы задумывали этот проект, мы уже понимали, кто снимется в главной роли, — отметил продюсер картины Илья Полежайкин. — Знали, что он может сделать в кадре. Да и зрители сами увидят, насколько Гарик гармоничен в своем образе».

У Азамата Мусагалиева же возник резонный вопрос: не будут ли сравнивать сериал «Гусар» со знаменитой комедией «Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Гайдая.

«Тема машины времени появляется и в литературе, и в кино довольно часто, — отметил Илья Полежайкин. – Это же наша классика. Когда Тарантино использует аллюзии к классическим фильмам, все говорят, что это здорово. Тем более в нашем случае это Булгаков Михаил Афанасьевич».

В сериале действительно задействованы персонажи, напоминающие зрителям героев комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Например, чудаковатый ученый, который изобретает машину времени. Он настолько увлечен своим изобретением, что даже не замечает трещину в отношениях с собственной женой. Совсем как в Шурик в комедии Гайдая. Эту роль играет Павел Рассомахин.

А вот образ его любящей супруги воплотила на экране актриса Екатерина Ковальчук. По словам Екатерины, самым сложным в ее роли было постоянно исчезать. Правда, речь идет не об исчезновении со съемочной площадки, а о том, что по сюжету у героини в ходе экспериментов то и дело исчезают разные части тела.

Иногда случались и нештатные ситуации. Так, по сюжету героиня Екатарины должна была отобрать у гусара пистолет. Но на съемках она немного не рассчитала свои силы, резко схватила оружие и нечаянно ударила Гарика Харламова в нос. В результате у юмориста даже пошла кровь.

Гарик Харламов о своем костюме: «Я не представляю, как они воевали в этой форме»

«Мой персонаж – грубый, неряшливый. Это тот человек, который не видел ни айфонов, ни прочих гаджетов. Но при этом это большой и добрый ребенок. А еще для него важны честь мундира, он офицер, мужчина. Моего героя могут задеть слова, на которые бы не обратил внимание другой человек», — рассказал про своего персонажа сам Гарик Харламов.

А еще зритель просто не сможет не обратить внимание на гусарскую форму актера.

По словам юмориста, его костюм был настолько теплым и плотным, что в нем даже было тяжело дышать. Много проблем доставляло обмундирование и при походе в туалет.

«Чтобы сходить по малой нужде, нужно было минут 30. Я вообще не представляю себе, как они воевали. А уж если по большой нужде, то нужно было снять все. Оказывается, в те времена даже ширинок не было, это новое изобретение», — рассуждает Гарик Харламов.

Сериал снимался в нескольких локациях. Одна из самых интересных и аутентичных – это дом Тургенева, который сохранился практически в своем первозданном виде.

По словам режиссера картины Рустама Мосафира, на съемках должен был использоваться искусственный дождь. Но в это время пошел настоящий, да еще с молниями.

Как поясняет Рустам, сериал сочетает в себе элементы народного фарса, водевиля, оперетты, эксцентрики и комедии положений.

«При этом исторический блок мы старались сделать абсолютно кинематографичным. Так мы отдавали дань памяти фильмам «Барри Линдон» Стенли Кубрика и «Война и мир» Сергея Бондарчука», — отметил Илья Полежайкин. «Это моя первая большая роль в сериале. И очень хочется, чтобы этот фильм понравился зрителям, потому что мы в него вложили и деньги, и душу. В сериале много графики и лошадей – для тех, кто любит лошадей», — смеется Гарик.

В общем, для тех, кто любит юмор, приключения и Гарика Харламова, напоминаем: премьера сериала «Гусар» состоится на телеканале ТНТ 5 октября.