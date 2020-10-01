Долгожданная премьера: пророческий сериал «Эпидемия» покажет ТВ-3

Впервые сериал «Эмидемия» увидели зрители международного фестиваля CanneSeries во Франции еще в апреле 2019 года. Драму по мотивам романа Яны Вагнер «Вонгозеро» удостоили пяти премий Ассоциации продюсеров кино и телевидения России. В России его будет показывать телеканал ТВ-3 с 12 октября.

Сюжет сериала стал по-настоящему пророческим. Атаку неизвестного вируса, который поражает легкие, пытаются остановить, закрывая города. Деньги теряют ценность, а люди начинают биться за еду.

«Эпидемия» стала вторым в истории России сериалом, который будет транслировать Netflix Original. На стриминговом сервисе он будет доступен с 7 октября на 12 языках.