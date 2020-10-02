«Ждали, когда у животного пройдет шок»: звезда «Гранда» Мила Сивацкая о четвертом сезоне

2 октября отель «Гранд» снова начнет принимать гостей. Новый, уже четвертый, сезон стартует на канале «Супер» и обещает преподнести поклонникам множество сюрпризов.

Накануне премьеры Teleprogramma.pro пообщалась с актрисой Милой Сивацкой, которая играет своенравную управляющую отеля Ксюшу. Мила раскрыла интересные детали сюжета, представила новых коллег и рассказала, как на площадке появилась коза.

Что нового в жизни управляющей «Гранда»?

В четвертом сезоне на долю Ксюши выпадает множество новых проблем: бастующие жители, капризные блогеры, бандиты, японские инвесторы и индийские гуру. Малейшая оплошность может привести к увольнению, ведь отношения с хозяевами отеля накалены до предела.

Личную жизнь девушки тоже сложно назвать спокойной, тем более когда на горизонте появляется фермер из соседней деревни. Девушке придется не только разобраться в личных предпочтениях, но и решить вопрос с руководством, которое искренне сомневается — оставлять ли своенравную управляющую на рабочем месте или попрощаться.

Новые локации и герои

— Мила, скоро на экраны выходит 4 сезон «Гранда». Чем он будет отличаться от предыдущих?

— Этот сезон, на мой взгляд, получится более чувственным, у нас много любовных линий. А благодаря герою Леши Демидова у нас появилась и новая съемочная локация — ферма с животными! Моя Ксюша вновь попадает в любовный треугольник, хотя времени на личную жизнь у нее по-прежнему почти не остается.

— Какие новые интересные фишки или локации появятся?

— У нас появилась шикарная ферма, где была очаровательная «съемочная» коза, почти ручная, которую специально привозили туда. Но даже ее поведение в некоторые моменты нельзя было предугадать. Несколько раз она срывала нам дубли, потому что ей вдруг хотелось пойти пощипать травы или справить нужду рядом с моими шикарными туфлями.

Один раз, увидев себя в объективе, коза застыла минут на пятнадцать и никакие уговоры не могли сдвинуть ее с места. Пришлось остановить съемку и ждать, пока у животного пройдет шок.

В звездном коллективе пополнение

— У вас в звездном составе пополнение – Вячеслав Чепурченко и Алексей Демидов. Как работалось с ними?

— Прекрасно! Очень талантливые ребята, было очень весело! Особенно много смеялись, когда Чепуренко бегал по отелю в одном нижнем белье.

— Бывало ли, что режиссер повышал голос на площадке? С чем это было связано?

— Любимая фраза Димы Грибанова: «Ребята, ради Иисуса!». Он произносил ее каждый раз, когда не успели что-то снять, а надо было.

А что про безопасность?

— Съемки сезона попали как раз в период карантина. Как решался вопрос безопасности, все таки в кадре вы были без масок.

— Съемки были остановлены на несколько месяцев. Когда их вновь возобновили, на площадке весь персонал в обязательном порядке носил маски. Артисты, по понятным причинам, в кадре маски надевать не могли, иначе нужно было бы переписывать весь сценарий.

Наши продюсеры в этом плане большие молодцы: у входа всегда дежурил врач, всем ежедневно измеряли температуру, мы сдавали экспресс-тесты на коронавирус. Благодаря их действиям никто не заболел.

— В каких проектах вы заняты сейчас?

— Мой самый любимый проект, он называется «Слетай к морю и разгреби дела, которые накопились»

Актриса — непростое ремесло

— Вы по образованию не актриса, это мешает вам реализовываться в профессии или наоборот?

— Раньше мешало, сейчас нет. Так сложилось, что я уже достаточно времени нахожусь в этой профессии, поэтому у меня есть бесценный опыт — это опыт съемок, его я считаю своим ключевым преимуществом. В придачу к миловидной внешности :)

— Почему решили выучиться на тележурналиста, а не поступить на актерское мастерство, например.

— На самом деле, это получилось случайно. По определенным обстоятельствам я не смогла попасть на третий экзамен. Поэтому выбор был небольшой, на него было всего 3 дня.

— Есть примеры, когда актер или актриса, не имея специального образования, тем не менее, добивались большой популярности. Получается, что профильное образование в вашем деле – это не самое главное? Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать актер, чтобы стать популярным?

— Мне кажется, что хороший актер — не значит популярный. И много популярных актеров — не хорошие. Тут нужно искать баланс, понимая, что и то, и то по-своему важно. Я не знаю, что нужно сделать, чтобы стать популярным. Быть смышленым, разве что. И немного креатива и удачи!