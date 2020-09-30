Создатели сериала «Корона» показали, как будут выглядеть на экране Маргарет Тэтчер и леди Диана

На официальной странице в Twitter американо-британского сериала «Корона» от Netflix появились кадры нового, четвертого сезона, который должен стартовать с 15 ноября. Напомним, картина рассказывает историю жизни английской королевы Елизаветы II, и в новых сериях должны появиться такие исторические персоны, как премьер-министр Маргарет Тэтчер и принцесса Диана. Ранее сообщалось, что первую сыграла Джиллиан Андерсон, а вторую — молодая актриса Эмма Коррин. И вот как раз можно оценить этих артисток в обозначенных образах. Ну и, конечно же, зрителям показали новые кадры с королевой в исполнении Оливии Колман.

Change is coming. 15th November. pic.twitter.com/MdRUGWxj6h — The Crown (@TheCrownNetflix) September 29, 2020

«Грядут перемены», — подписали твит создатели сериала.

Напомним, что шоу только добралось до своего экватора — всего планируется выпустить шесть сезонов сериала. В последних будет рассказана жизнь Елизаветы II в 1990-х и 2000-х годах. Также известно, что в пятом и шестом сезонах леди Диану сыграет австралийская актриса Элизабет Дебики.