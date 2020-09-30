Долгожданная премьера: сериал «Перевал Дятлова» осенью стартует на ТНТ

ТНТ покажет первый художественный сериал ою одной из самых загадочных тайн советского времени. В главной роли драматического триллера, основанного на реальных событиях, выступит Петр Федоров.

Эта история до сих пор волнует людей по всему миру: вопросов вокруг гибели группы студентов в походе на севере Свердловской области в 1959 году гораздо больше, чем ответов.

Проект ТНТ уникален тем, что его создатели смогли использовать в работе закрытые материалы дела 1959 года, материалы доследования 2000-х годов. Режиссеры и продюсеры Евгений Никишов и Валерий Федорович, а также сценарист Илья Куликов детально изучили дневники погибших студентов, так что на ранее неизвестные факты удалось пролить свет новых данных.

Зрителям сериала предстоит следить за двумя полноценными сюжетными линиями. Первая является художественной реконструкцией похода группы Дятлова на Отортен. Вторая сюжетная линия — посвящена расследованию трагедии майором КГБ Олегом Костиным. Он был отправлен из Москвы в город Ивдель сразу после того, как на перевале были обнаружены первые тела.

Каждой стороне истории отведено по 4 серии. Последовательное развитие истории подведет зрителей к возможной разгадке тайны.