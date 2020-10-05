Дарья Мороз, обилие секса и эротические коктейли: чем удивит сериал «Клиника счастья»

Много бурного секса и важных лайфхаков обещают создатели медицинского эротического сериала «Клиника счастья» холдинга МТС Медиа. Предполагается, что многосерийный фильм выйдет на экраны уже предстоящей весной. Спецкор Teleprogramma.pro побывала на съемках этой картины.

Здание, в котором проходят съемки, не имеет ничего общего со среднестатистической клиникой. Это светлое уютное помещение с выходом на крышу, где есть качели и открывается чудесный вид на Москву.

По сюжету сериала здесь создаются все условия для того, чтобы клиенты клиники чувствовали себя расслабленно. На этой площадке журналистов угощают коктейлями с красноречивыми названиями «Точка G», «Прелюдия», «Гормон счастья», «Любовь втроем».

Ведь по сюжету сериала сотрудники клиники возвращают своим клиентам полноценную сексуальную жизнь и радость бытия. Неудивительно, что в ход идут и коктейли с терпким вкусом, и икринками красной икры внутри.

Дарья Мороз как «Розовый танк»

Главная героиня сериала – основатель медицинского учреждения, врач-сексолог Алена Липницкая, роль которой играет актриса Дарья Мороз. Женщине 50 лет, хотя на вид ей не дашь больше 35.

Впрочем, выглядеть так привлекательно обязывает положение: Алена разработала специальную авторскую методику с применением гормоно-заместительной терапии, возвращающую пациентам молодость, красоту и сексуальную энергию.

При этом у самой Алены личная жизнь тоже бьет ключом: она замужем за успешным кардиологом. Кажется, что лучшей судьбы и нельзя представить, но однажды привычный мир Алены Липницкой рушится.

По словам генерального продюсера проекта Игоря Мишина, кастинг был достаточно долгий. На роль Алены пробовались десятки актрис.

«Мы не искали человека, который бы соответствовал сюжетному возрасту, — поясняет Игорь Мишин. — Нам нужно было найти актрису, которая бы по мироощущению и энергетике была похожа бы на нашу героиню. И на наше счастье, мы нашли Дашу».

По словам Игоря, зрители привыкли видеть Дарью Мороз в образе циничной, практичной, холодной и расчетливой женщины. Здесь же она сыграет абсолютную противоположность. В этом сериале Дарья будет теплой, приветливой и экстравертной героиней. При этом все эти вышеперечисленные качества Алены гармонично сочетаются с ее жестким характером и сильной волей. Неслучайно по сюжету многосерийного фильма она получила прозвище «Розовый танк».

Кстати, саму актрису, которой, к слову, 36 лет, нисколько не смущает тот факт, что она играет 50-летнюю женщину.

«Когда я получаю роль, где мой персонаж старше, я наоборот, радуюсь, — признается Дарья Мороз. – Для меня это момент развития. И играть таких персонажей мне значительно интереснее. Тем более по сюжету фильма моя героиня прекрасно выглядит. Поэтому я очень воодушевилась, когда продюсеры утвердили меня на эту роль».

Анатолий Белый: «Я вгрызался в свою роль»

Роль мужа главной героини играет Анатолий Белый. По словам Анатолия, в целом, его персонаж любит и уважает свою жену. Но иногда его смущает тот факт, что она ставит профессиональные интересы выше семейных. Однажды этот герой устает от такого положения вещей и увлекается другой девушкой…

По словам Анатолия, ему было очень интересно «вгрызаться» в свою роль. Как отметил Анатолий Белый, у него очень много друзей среди врачей, поэтому при подготовке к роли не возникало особых сложностей.

Секса много не бывает

По словам продюсеров проекта, в сериале довольно много эротических сцен. И его создатели не боятся говорить о сексе открыто.

При этом пикантные сцены приправлены изрядной порцией юмора, что, несомненно, привлечет дополнительную аудиторию. Интересно, что многие случаи, упомянутые в сериале, взяты из реальной медицинской практики.

Актриса Катрин Асси призналась, что первый раз сама принимает участие в пикантной сцене. Раньше ее всегда заменяли дублеры.

«Играя в этой сцене, я сначала даже стеснялась. Но у нас настолько смелая и профессиональная команда, что я отбросила все сомнения, — признается Катрин. — У меня есть пикантная сцена с актером Романом Маякиным. Но все было сделано очень тактично».

Как Артем Ткаченко сыграл гея

А вот Артем Ткаченко сыграл врача, который является гомосексуалистом. По словам самого Артема, прежде чем решиться на эту роль он посоветовался с актером Романом Маякиным, который по сюжету играет его партнера, женой и еще рядом людей. Но потом все же принял решение воплотить на экране образ гея.

«Поначалу я чувствовал некоторую скованность. Конечно, между нами, мной и актером, сыгравшем моего партнера, нет эротических сцен. Я попробовал сыграть своего персонажа искренне, если можно так выразиться», — признается Артем Ткаченко.

Роман Маякин: «Мой герой мыслит цифрами»

Какой же сериал без злодея? Его играет тот самый – вышеупомянутый актер Роман Маякин.

«Сейчас у нас появилось много учителей, которые учат людей, как правильно жить. Мне всегда было интересно, какой жизнью живут эти люди, и не мыльные ли это пузыри? Мой персонаж – человек новой формации, нового времени, мыслящий цифрами, как он сам про себя считает, — поясняет Роман. — Он нацелен только на результат и на прибыль. Но при всем при этом он, наверное, тот человек, который отвергает историю с классной жизнью».

Настоящие шекспировские страсти кипят между героями Михаила Полицеймако и Алины Алексеевой. Алина играет сотрудницу клиники по имени Соня, которая влюблена в персонажа Полицеймако. Однако по сюжету он ее постоянно подкалывает.

Михаил Полицеймако: «Веселый, харизматичный парень»

По словам Алины, в кино ей вечно достаются героини, у которых проблемы в отношениях с мужчинами. В реальной же жизни харизматичная и обаятельная Алина, по собственному признанию, явно не страдает от недостатка мужского внимания. Михаил Полицеймако, играющий того самого объекта страсти, кстати, по-дружески то и дело обнимал свою партнершу.

«Мой герой – врач клиники, веселый, харизматичный парень. По сюжету моя экранная мама хочет женить меня на еврейке. Но я хочу оставаться незамеченным. По сюжету Соня влюблена в меня, как кошка. Иногда я и злю ее. Только не надо мне говорить, что я тоже в нее влюблен», — шутит на площадке Михаил Полицеймако.

Съемки проходят с соблюдением всех норм карантинной безопасности. Актеры признаются, что во время пандемии очень скучали по съемочному процессу.

Главное, чтобы коварный коронавирус снова не спутал всем карты. Ведь число больных в Москве с каждым днем увеличивается.

Если все будет хорошо, то зрители увидят сериал в онлайн-кинотеатре МТС ТВ уже в следующем году!